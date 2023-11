Bad Bunny no deja sorprender, esta vez lo hizo con el videoclip de “Baticano”, tema que forma parte de su álbum “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”. A pesar de que la canción ya había sido escuchada por sus fanáticos, tras ser lanzada en su disco el pasado 13 de octubre de 2023, el material audiovisual ha generado miles de reacciones.

¿Qué dicen sus letras? ¿Qué se ve en el video? ¿Qué mensaje busca transmitir? Estas interrogantes te las absolvemos en los siguientes párrafos. Cabe señalar que el videoclip se estrenó el 31 de octubre y cuenta con la participación de un famoso actor de Hollywood.

MIRA EL VIDEOCLIP DE “BATICANO” DE BAD BUNNY

El videoclip de “Baticano”, cuyas imágenes son en blanco y negro, tiene una duración de 5 minutos con 21 segundos. En él, Bad Bunny rinde homenaje al cine de terror, ya que aparee transformado en varios personajes emblemáticos, siendo el principal el Conde Orlok de la película “Nosferatu”, de 1922.

No sólo ello, también vemos al reconocido actor de Hollywood Steve Buscemi, quien interpreta a Mad Doctor en esta historia. Además de dicho filme, Benito se rinde ante las cintas “Psicosis”, “El gabinete del Doctor Caligari” y “Frankenstein”.

¿QUÉ DICEN LAS LETRAS DE “BATICANO”?

Tal vez mi música no sea sana

Pero yo no me inventé el sexo ni la marihuana-huana

Ey, ey, ey, ey





¿Dónde están las bellaca’? Que alcen la mano

Un perreo más y nos vamos pa’l Vaticano

Llama a tu mai pa’ pedirle la mano, ey

Estaba en el infierno cuando con una diabla me encontré (-tré)

Estaba vendiendo el alma y de una se la compré (compré)

Ella está bien rica, la amiga más rica, vámono’ los tre’

Vámono’ los tre’, sí





¿Dónde estamo’? Yo no sé, ¿quién tú ere’? Yo no sé (sé)

Dios mío, perdóname porque otra vez pеqué (-qué)

‘Tás bellaca, yo lo sé, vamo’ a chingar, yo lo sé

Dios mío, perdóname, еy, ey





La disco está prendía’ porque llegué yo

¿Quién es el más duro? To’s saben que yo

El que apostó en contra, por ley se guayó

Conecta’o en PR y en Nueva York, York, York, York, ja (Ja, ja)

Esta la hice pa’ sacarlo’ po’ el techo

¿Qué má' vo’a hacer si ya yo to’ lo he hecho? Mmm

Ya yo to’ lo he hecho, sí

Héctor Lavoe en la Fania (Fania), Toni Kroos en Alemania

El que le enseñó a Harry cómo se hace magia

El más duro en PR, múdate pa’ Pennsylvania (-vania), sí, sí

No te moleste’ (-te’), no, no, no, no te moleste’

Ojalá sueñe’ conmigo cuando te acueste’, jaja





Le meto a las yale’, le meto a las bicha’ (bicha)

Madre soltera, así como Lisha (Lisha), ey, ey

Me beso con Villana (-na), me beso con Tokischa (Tokischa), ey

El que no le guste, je, es porque no chicha (-cha-cha-cha-cha-cha-cha)





¿Dónde estamo’? Yo no sé, ¿quién tú ere’? Yo no sé

Dios mío, perdóname porque otra vez pequé

‘Tás bellaca, yo lo sé, vamo’ a chingar, yo lo sé

Dios mío, perdóname, ey





Tal vez mi música no sea sana

Pero yo no me inventé el sexo ni la marihuana

Pa’l carajo los que me critican

Estamo’ haciendo chavo’ y eso les pica, ey

Aquí to’s fornican, la mesera y el que predica

Acho, mami, estás bien rica

Envíame fotito’ de la Young Mika

Que me tiene’ overthinkin’

La noche se puso kinky

Tres deo’ en el toto, en el culo el pinky

Las moña’ violeta como Tinky Winky

Una nalgá' y la dejo como Po, ey

Le doy por donde hace pipí y por donde hace popó





Dios te está mirando, Dios te está escuchando

Eso es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos

Ey





Pa’ creer en Dios no hay que ser ministro

Ningún hombre en la tierra tiene el derecho ‘e juzgar en el nombre de Cristo

Yo sé que a Él sin cojone’ le tiene cómo yo me visto

Y si mañana baja, puede ser que me pille en la disco

Y si Él lo ve to’, yo sé que me ha visto

Bien borracho en el VIP

Se sabe de memoria a las que le metí

Si te dije “te amo, mi amor”, otra vez te mentí

Otra vez te mentí, otra vez te mentí





¿Dónde estamo’? Yo no sé, ¿quién tú ere’? Yo no sé

Dios mío, perdóname porque otra vez pequé

‘Tás bellaca, yo lo sé, vamo’ a chingar, yo lo sé

Dios mío, perdóname





Tal vez mi música no su-su-su-su-su-su-su—

SIGNIFICADO DE “BATICANO”

Además de ver en “Baticano” al cantante urbano interpretando al Conde Orlok, también nos presenta a un padre de familia que maltrata a su pareja; luego de este episodio de violencia, este hombre aparece sentado frente al televisor junto a su hijo, a quien abraza.

En la pantalla ambos miran cómo una sombra ataca brutamente con un cuchillo a alguien, tal como sucede en “Psicosis”, de inmediato el menor cambia de canal y se ve a dos hombres besándose, algo que escandaliza al padre de familia, quien no duda en taparle los ojos a su pequeño y quitarle el control remoto de su mano. Después volvemos a ver al Conejo Malo.

El videoclip termina con Steve Buscemi, en el papel de Mad Doctor, deseándole lo mejor a Orlok antes de que salga definitivamente a recorrer el mundo: “Hay un par de cosas de las que tengo que advertirte primero, hijo. El mundo allá afuera es cruel, es horrible. Ellos no están listos para ti en este mundo. Pero tú eres hermoso, recuérdalo. Tú eres demasiado perfecto para este mundo. Buena suerte, hijo, buena suerte”.

Sin duda estas palabras calan en lo más profundo de sus seguidores, ya sean o no padres de familia, quienes siempre buscan lo mejor para sus hijos. Sin embargo, con las tomas de violencia, también nos muestra cómo algunas personas son capaces de normalizar este tipo de actos, pero cuando ven a dos personas del mismo sexo darse muestras de cariño, resulta ser peor para ellos.

Si nos centramos en las letras de “Baticano”, Bad Bunny pide a sus fanáticos quererse tal y como son, sin importarle los juicios que el resto emita sobre ellos. Es más, los anima a despreciar los prejuicios que la sociedad tiene contra aquello que considera incorrecta, así no lo sea.