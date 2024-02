Shakira anda en uno de los mejores momentos de su carrera y ello se ha visto traducido en sus canciones y en el dinero que está ganando por ellas, el cual ha ido en aumento. La colombiana está demostrando que sí puede facturar, ya que uno de esos montos ha salido a luz, dejando a muchos con la boca abierta de sorpresa debido a que es una suma muy importante.

La nacida en Barranquilla ha hecho que su carrera musical tome un segundo aire y los fanáticos se lo agradecen. Cada uno de los temas que ha sacado se convirtieron en un himno para una gran cantidad de personas, quienes no pueden estar un día sin escuchar algún tema suyo. Evidentemente, eso hace que la artista siga sumando dinero a sus bolsillos y que muchos se pregunten cuál es la cantidad exacta que recibe y si es cierto o no cuando en una de sus canciones dice: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Si eres uno de ellos, quienes quieren saber un poco sobre los ingresos de Shakira, ahora te detallamos lo que gana con cada reproducción, siendo este un estimado, pero no la única forma en la que gana dinero, pues recordemos que también está por sacar un nuevo disco, es invitada a importantes eventos y también se ha convertido en imagen de diferentes marcas, siendo protagonista de comerciales de televisión, figura en sesiones de fotos y demás.

¿CUÁNTO DINERO PERCIBE SHAKIRA A LA SEMANA?

No se puede decir una cantidad exacta del monto que la colombiana percibe cada siete días, pero lo que sí es posible es dar un aproximado de uno de los ingresos que tiene, tal y como lo ha hecho la revista People, basándose en lo que una fuente cercana a ella ha revelado. Y es que el medio de comunicación mencionado ha informado acerca de lo que percibe Shakira gracias a las reproducciones que consigue en la plataforma de Spotify.

De acuerdo con la información conseguida en aquel artículo, la intérprete de “Te felicito”, solo en Estados Unidos hay más de 165 millones de usuarios que tienen al menos una canción de ella en sus listas de reproducción, por lo que sus temas son constantemente escuchados, viéndose reflejado en la cantidad de dinero que le entregan, que es una cantidad que es envidiable y que no muchos pueden lograr con sus trabajos cotidianos.

En resumen, son 50 mil dólares semanales que Shakira recibe solo por sus reproducciones en Spotify, pero hay que recordar que ese monto sería mayor, teniendo en cuenta otros trabajos que realiza. Además, con su próximo disco que está en camino, se espera que esa cantidad se incremente notoriamente, ya que los usuarios tendrán más opciones de temas musicales que escuchar una y otra vez. Eso, sin contar las reproducciones en otras plataformas, como YouTube, por ejemplo.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL NUEVO ÁLBUM DE SHAKIRA?

En las redes sociales, Shakira anunció el próximo estreno de su nuevo disco, que lleva por nombre “Las mujeres ya no lloran” y que tendrá un total de 16 nuevos temas musicales, de los cuales ocho son los que ha ido lanzado en los últimos años, como “Te felicito”, “Acróstico”, entre otros. Es decir, habrá otras ocho canciones totalmente inéditas y que podrán convertirse en las favoritas de los usuarios de las plataformas digitales.

La producción discográfica de la cantante colombiana sale públicamente el viernes 22 de marzo y existen cuatro versiones que se pueden adquirir: diamante, rubí, esmeralda y zafiro, que significan fuerza y resiliencia, pasión, confianza y vulnerabilidad, respectivamente.