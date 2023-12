¡El adiós de un grande! Ryan O’Neal, reconocido actor de cintas románticas, falleció este viernes 9 de diciembre a la edad de 82 años, de acuerdo a su hijo Patrick O’Neal.

La industria del entretenimiento volvió a sufrir la pérdida de otro de sus hijos más destacados. Se trata del actor Ryan O’Neal, quien falleció a los 82 años de edad y rodeado de sus seres queridos.

Ryan O'Neal murió a los 82 años (Foto: Chris DELMAS / AFP)

Fue su propio hijo Patrick’O Neal quien dio a conocer el triste hecho de su muerte, alegando que asumirán “el gran vacío” que deja el deceso de su padre.

UNA LEYENDA: ¿QUIÉN FUE RYAN O’NEAL?

O’Neal saltó a la fama con una de las cintas románticas más aclamadas de la historia: “Love Story”, de 1970. Compartió créditos con Ali MacGraw en esta sonada película que llegó a obtener hasta 7 nominaciones a los Premios Oscar.

También protagonizó “¿Qué me pasa, doctor?” y “Luna de papel”, de los años 70. Ambas cintas le valieron un gran peso actoral al compartir pantalla con Barbara Streisand y Madelyn Kahn, respectivamente.

Tuvo una destacada trayectoria en el cine (Foto: NICK UT / POOL / AFP)

Colaboró con Stanley Kubrick, uno de los cineastas más prolíficos de todos los tiempos en “Barry Lyndon”, llegando a ser sumamente elogiado por la prensa especializada y los fanáticos del sétimo arte.

CAUSAS DE LA MUERTE DE RYAN O’NEAL

A pesar de la abrumadora fama que tuvo, aún no se conoce la causa principal del deceso de O’Neal. Recordemos que el actor tuvo un período difícil hace varios años tras ser diagnosticado con leucemia crónica en 2001 y cáncer de próstata en 2012.

De momento, quedará compartir la gran herencia que nos dejó este fabuloso actor de la década de los setenta, tal y como lo recalcó su hijo Patrick en el comunicado de la muerte de su padre. “Compartiré el legado de mi padre para siempre. No me detendrán las voces externas que digan cosas negativas. Si decides hablar mal de mi padre, aunque no tengas ni idea de lo que estás hablando, se te llamará la atención”, aseveró.

Ryan O'Neal sufrió dos nocivos diagnósticos de cáncer (Foto: LEE CELANO / AFP)

Como bien recordamos, O’Neal padre publicó en 2012 su libro de memorias llamado “Both of Us: My Life With Farrah”, en donde hablaba de su vínculo con el ícono femenino y la tormentosa situación que vivió con su hija Tatum O’Neal.

Desde este medio, te agradecemos por tanto arte y tanta magia, Ryan O’Neal. ¡Descansa en paz!