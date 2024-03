Es imposible que nos saquemos de la memoria lo que ocurrió en la entrega de los Oscars en el 2022: la bofetada que Will Smith le propinó a Chris Rock, convirtiéndose en un enorme escándalo. Es más, yo no recuerdo algo tan polémico en los premios y debe ser porque no ha habido otro tema del que se habló como ese en todos lados del mundo, no solo en Estados Unidos, ya que el momento fue visto por millones en todo el mundo.

Después de unos minutos de mucha tensión, la gala continuó como estaba planeada, pero ya no había marcha atrás con lo que había ocurrido. Tiempo después, luego de mucha evaluación, la organización llegó a la conclusión de que no iban a aceptar cualquier tipo de violencia en sus ceremonias o en cualquier otro acto que produzcan, por lo que decidieron imponerle un fuerte castigo al actor estadounidense, que constaba de un veto en su contra para que no sea invitado a ninguna gala, conferencia de prensa o evento que esté bajo su dirección, siendo este un golpe muy duro para él. ¿Quieres recordar lo sucedido y saber cuándo se le levanta la sanción? Ahora te refrescaré la memoria.

WILL SMITH Y CHRIS ROCK EN LOS OSCARS 2022

El 27 de marzo de 2022, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, se celebró la 94° edición de los Premios Oscar. El evento, como cada año, atraía la atención de millones en todo el mundo, por lo que todo estaba siendo milimetrado a la perfección con la finalidad de que salga según lo planificado con anterioridad hasta que sucedió lo ya mencionado anteriormente: Will Smith, en un momento de mucha rabia, golpeó en la cara a Chris Rock en medio del escenario y no se trataba de parte del show, como algunos pudieron haber creído en un principio —y me incluyo—.

El comediante Chris Rock había sido invitado por la Academia para que haga un monólogo de comedia delante de todos los invitados y siendo grabado por decenas de cámaras. Al salir al escenario, el actor comenzó a bromear sobre los Oscars, algunos invitados y cualquier otro detalle, pero todo cambió cuando empezó a hablar de la esposa de Will Smith, la también actriz Jada Pinkett, quien estaba afrontando problemas de alopecia (caída de cabello).

La estrella de 59 años hizo unas bromas sobre la inexistente cabellera de Pinkett, enfureciendo a Will Smith, quien, en un momento de adrenalina, se paró de su asiento y se acercó caminando al escenario con la intención de darle una bofetada a su colega, la cual se concretó frente a la vista de millones de todo el mundo, incluyendo a los demás famosos que no sabían qué había ocurrido. En un momento dado yo creía que se trataba de algo que formaba parte del show y muchos en su casa también tuvieron ese mismo pensamiento, pero ello no era así.

Luego del golpe, Smith regresó a su asiento, como si nada hubiera ocurrido, pero en el ambiente se respiraba un aire fuerte de tensión, mientras que Chris Rock estaba frente a cámaras tratando de salir del apuro, pero de forma insatisfactoria, pues estaba sorprendido por lo que sucedió y en su cara se notaba. Al igual que yo, tú también te habrás dado cuenta de que algo no estaba bien en la interna del comediante, pero todo no quedaba allí.

En medio de ese incómodo silencio en el teatro, desde su asiento, Will Smith comenzó a gritarle a Chris Rock, exigiéndole que no vuelva a hablar de su esposa, pero en sus palabras incluyó palabras groseras, agravando la crudo del momento.

Después de eso, la gala continuó y, como algo anecdótico, Will Smith sería galardonado con el Oscar en la categoría de Mejor actor por su papel en “King Richard”... ironías de la vida, que fueron empañadas por el acto de violencia.

Al tiempo después, Will Smith tuvo que disculparse de forma pública con Chris Rock y con todo el público que lo estaba mirando. Si bien eso estuvo muy bien porque en el mundo no se debe aceptar la violencia, la Academia actuó de oficio y sancionó al actor, excluyéndolo de cualquier evento bajo su organización.

¿CUÁNDO PODRÁ REGRESAR A LOS OSCARS?

Después de una extensa y apresurada evaluación por parte de los directivos de la organización, decidió castigar a Will Smith por haber golpeado a Chris Rock en la cara y en televisión mundial. Es así que se le castigó por un total de 10 años vetado de cualquier evento que esté bajo la dirección de la Academia, incluyendo, principalmente, los Oscars, así que no lo veríamos hasta después de 2032, por lo que aún hay que esperar y lo digo también porque habrá que ver si lo invitan.

Teniendo en cuenta que, por lo general, aunque hay excepciones numerosas, la Academia suele invitar a actores que están nominados o que pertenecer a una película nominada, habría que ver si para ese entonces Will Smith cumple con algunos de esos requerimientos. Aunque también es preciso señalar que se suele otorgar pases a artistas con una basta trayectoria, lo cual sí cumple el estadounidense de 55 años de edad.

¿Y qué pasaría si Will Smith es nominado en alguna categoría antes de que se cumpla la sanción? En ese caso, tendremos que esperar, pero sin duda sería algo que a mí sí me gustaría descubrir.