Alexandra Daddario es una actriz que a sus 38 años se encuentra posicionada en Hollywood por sus diversas participaciones en varias series de televisión y películas. Fue gracias a su innegable talento que consiguió papel tras papel hasta que llegó uno de la recordada serie “True Detective”, en el que su figura se potenció muchísimo y comenzó a ser reconocida por más personas, incluso por productores que querían incluirla a sus proyectos.

La actriz, en la serie de HBO, interpretó a Lisa Tragnetti, la amante de Martin Hart. Ambos personajes, en el segundo capítulo de la serie de 2014 tuvieron una escena muy candente, cuando él llega a la casa de la señorita con unas esposas de regalo, las cuales son usadas para tener una interacción sexy que termina con ella denudándose. 10 años después, Daddario dio una reflexión respecto a esas imágenes que siguen siendo motivo de conversación para muchos.

ALEXANDRA DADDARIO HABLA SOBRE ESA ESCENA

Hasta antes de su participación en la serie “True Detective”, Alexandra Daddario había conseguido muchos papeles juveniles y en producciones de mediano alcance. Si bien lo que quería ella era participar en proyectos mucho más grandes, esos trabajos del momento le ayudaron mucho a ganar dinero y experiencia para el futuro y así afrontar los papeles que se le ponían en el camino. Pues todo ese esfuerzo dio sus frutos tras “True Detective”.

10 años después, en una entrevista con Men’s Journal, la artista de 38 años reconoció que esa escena fue buena en su carrera, pues le sirvió para hacerse conocida en el mundo de la actuación y conseguir más cantidad de trabajos, ya que afirmó que su teléfono no dejaba de sonar con propuestas, las cuales supo aprovechar durante su carrera como actriz, la cual sigue estando en su apogeo.

“Cuando salió ‘True Detective’ y se vio mi desnudo en la serie, fue muy importante para mi carrera y el teléfono sonaba y conseguí algo de trabajo. Creo que no había sido tan consciente de mi atractivo sexual antes de eso. Intenté no tomármelo demasiado en serio. Realmente me encanta actuar. En mi corazón solo soy una nerd del teatro y dije: ‘Esto es bueno para mi carrera’ y lo acepté”, indicó.

Alexandra Daddario antes de realizar su escena de desnudo en la serie "True Detective" (Foto: HBO)

NO TODO ES POSITIVO

Existen muchos casos en los que esas escenas de desnudo traen consigo algunas cosas no tan positivas para las carreras de los actores, así que la propia Alexandra Daddario reconoció que hacerlo también puede traer consecuencias que no son esperadas por ningún artista. Y es que muchas veces hay críticas muy duras y hasta las actrices son consideradas solo para esos papeles.

“Realmente amo lo que hago. Me divierto mucho disfrazándome e interpretando papeles, e incluso en las alfombras rojas estoy interpretando un papel. Y es genial, es divertido, pero creo que puede ser negativo parte de la atención, así que trato de ignorar algunos de los aspectos más negativos”, añadió.