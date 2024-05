Tras 119 días cargados de polémicas, amistades rotas, estrategias y más, este lunes 20 de mayo de 2024 llega a su fin “La casa de los famosos 4”. ¿Quién se llevará el premio mayor de US$200,000? ¿Será Maripily Rivera, Rodrigo Romeh o Lupillo Rivera? Es preciso mencionar que Geraldine Bazán quedó en el quinto lugar y Alana Lliteras en cuarta ubicación. A diferencia de entregas anteriores, el segundo y tercer lugar no se irán con las manos vacías, ya que cada uno se hará de US$100,000 y US$50,000 respectivamente. EL público tiene la última palabra.

Cabe mencionar que del quinteto de finalistas, la estadía de la actriz Bazán en la competencia fue de 69 días, toda vez que ingresó el 13 de marzo en reemplazo de los habitantes que dejaron el reality, pero no por decisión de la audiencia: tres por abandono y uno por expulsión. De otro lado, recordemos que el sexto lugar fue para Aleska Génesis, mientras que en la sexta posición se ubicó Paulo Quevedo.

¿QUIÉN SERÁ EL GANADOR DE LA CUARTA TEMPORADA DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS 4″?

Como lo mencionamos líneas arriba, el ganador o ganadora de la cuarta temporada de “La casa de los famosos” será elegido por el público que vota desde la noche del domingo 19 de mayo hasta el mismo día de la gala final del exitoso programa de Telemundo.

Maripily Rivera

La belleza y forma de ser de Maripily Rivera han hecho suspirar a muchas personas (Foto: @abimael0rtiz / Instagram)

Si hay alguien que supo poner de cabeza “La casa de los famosos 4″, sin lugar a duda esta es Maripily Rivera, quien además de demostrar su carácter fuerte, no dudó en enfrentarse a cada uno de los habitantes que la retaron, inclusive de su mismo cuarto Tierra, el cual le dio la espalda y buscó su salida, pero como dicen: detrás de la tormenta viene la calma, ante el abandono de La Divaza, ella decidió respaldar a sus amigos, quienes le pidieron perdón. Desde ese momento se convirtió en una leona con los suyos.

Siempre mostró ser una mujer sin pelos en la lengua y que también lleva en las venas la diversión. Además, se mostró como alguien muy sensible, pues cuando las cosas no iban bien se quebraba. Lo mismo cuando escuchaba a su hijo, demostrando que detrás de esa fuerza y dureza, es muy maternal con las personas que considera como parte de su familia.

Total de nominaciones: 8

8 Salvada por el líder: 0

0 Veces que ganó el liderazgo: 2

Rodrigo Romeh

Rodrigo Romeh ha cautivado el cariño del público durante su paso por "La casa de los famosos 4" (Foto: Rodrigo Romeh / Instagram)

Rodrigo Romeh integra la habitación Tierra, de la que muchos consideran que siempre fue el verdadero estratega, algo que pudimos presenciar más notoriamente tras la salida de Lupillo de dicho cuarto. En un altercado, fue agredido físicamente por Carlos Gómez ‘El Cañón’, acto que resultó en su expulsión. Desde un primer momento, la simpatía del exfisicoculturista cautivó no sólo al público, también a algunas de las habitantes, específicamente Ariadna Gutiérrez, con quien mostraban una química muy especial, pero ella al tener pareja fuera, él supo respetarla. Es más, cuando La Jefa le preguntó a quién le gustaría invitar para una cena privada, eligió sin dudarlo a la colombiana.

Su paso también estuvo cargado de polémica, no sólo por el enfrentamiento que tuvo con el cantante mexicano por el amor de Ariadna, también con Maripily, a quien acusó de haber maltratado a todos los participantes del reality, por lo que pidió que la saquen de la casa, incluso en sus posicionamientos fue muy duro con ella, pero luego le pidió perdón y volvieron a ser la familia que formaron en un inicio. Muchos calificaron su actuar como conveniencia, pues necesitaban los votos de la boricua. Cierto o no, ellos están tranquilos.

Total de nominaciones: 7

7 Salvada por el líder: 1

1 Veces que ganó el liderazgo: 2

Lupillo Rivera

El cantante mexicano estuvo dentro de la polémica en "La casa de los famosos 4" (Foto: Lupillo Rivera / Instagram)

Lupillo Rivera comenzó en “La casa de los famosos 4″ en el cuarto Tierra, donde armaba sus estrategias, junto a sus compañeros, para sacar a los competidores de las otras habitaciones, algo que consiguió con el apoyo del público. Todo marchaba de maravilla hasta que fijó sus ojos en Ariadna Gutiérrez, quien se mostró muy cortés con él, incluso hay quienes aseguran que le dio cabida para que este se ilusionara, algo que finalmente logró, pero las cosas se salieron de control. Al ser consciente de que Romeh también estaba enamorado de la colombiana, asegura que hicieron un trato, pero que - según él - el joven rompió, por lo que decidió irse a Fuego. Desde ese momento, les declaró la guerra, tanto en nominaciones, posicionamientos y euforia cuando sus examigos empezaron a irse del reality.

En Fuego, donde se unió Geraldine, comenzó a planificar sus siguientes pasos y tal como lo decía: “La venganza es un plato que se come frío” se la pasaba pensando cómo iba a sacar a los que consideraba sus enemigos; es más, fue el encargado de cerrar su ex cuarto. Tuvo más afinidad con Aleska y Melaza, aunque para sorpresa de muchos, también dijo que estaba enamorado de la venezolana, por lo que comenzó a protegerla. Tras la salida de la joven, él no pudo contener las lágrimas.

Total de nominaciones: 5

5 Salvada por el líder: 1

1 Veces que ganó el liderazgo: 3

¿EN QUÉ PUESTOS QUEDARON LOS FINALISTAS DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS 4″?

Alana Lliteras: 4to lugar

La joven se ganó el cariño del público y fue salvada en varias ocasiones (Foto: Telemundo) (Foto: Alana Lliteras / Instagram)

Durante su paso por la competencia, Alana Lliteras destacó por su amor por la cocina, encargándose desde el primer momento en alimentar a su equipo Agua, algo que siguió haciendo cuando se unieron con Fuego, conocidos como “Fuagua”, y más adelante en su alianza con Lupillo. Sus travesuras, sonrisa y carácter contagiaron a varios de los habitantes, por lo que formó una gran amistad con Aleska Génesis, quien se convirtió en su confidente, pero faltando poco para la semana final terminaron distanciadas, lo mismo con La Melaza, a quien consideraba como un padre, luego de que estos dos últimos y el cantante de regional mexicano prepararan solamente comida para ellos tres ante la demora de la joven en el confesionario. Al salir, ella se sintió decepcionada y fue a refugiarse en Tierra.

Pero no todo fue color de rosa durante su permanencia, ya que fue tildada de chismosa y usar su edad para que nadie la tocara, pues señalaba que era la más joven de la casa. Esto le trajo problemas con algunos de los competidores, quienes no dudaron en enfrentarse con ella y decirle que además de “llevar y traer cosas”, le gustaba mentir y dejar mal a varios. Pese a todo, se ganó el cariño del público que decidió salvarla en varias ocasiones.

Total de nominaciones: 5

5 Salvada por el líder: 1

1 Veces que ganó el liderazgo: 1

Geraldine Bazán: 5to lugar

La actriz Geraldine Bazán no ha confirmado ni desmentido los rumores de su cercanía con Giovanni Medina (Foto: Geraldine Bazán / Instagram)

Geraldine Bazán llegó a “La casa de los famosos 4″ varias semanas después de comenzar el show, ante los abandonos y la expulsión de algunos participantes. Las primeras semanas se mostró neutral y jugaba sola, pero luego decidió integrar el cuarto Fuego, del que ya formaba parte Lupillo. Se hizo muy amiga de Alana, quizá despertando los celos de Aleska; pese a ello, estableció lazos con sus compañeros de habitación, algo que no duró mucho, después de que Génesis la acusó de “convenenciera”. Ella no aguantó más y también le contestó fuerte y claro. En una oportunidad no pudo contener las lágrimas y se refugió con Paulo.

Se mostró muy maternal con Lliteras y siempre le aconsejó que escuchara a su corazón. Durante su paso, se mostró muy centrada a la hora de hablar o confrontar a alguien; asimismo, de demostró su lado divertido en las fiestas que se organizaban en el show.