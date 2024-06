Gracie Bon suele llamar la atención de las redes sociales por los hechos virales que ha protagonizado. La influencer de talla grande se ha ganado el tiempo de los usuarios de Instagram con más de 6,4 millones de seguidores. Gracie, natural de Panamá, suele hablar del amor propio desde el cuerpo y cómo ha priorizado su salud a pesar de los comentarios de sus fans.

Bon también es una figura de la plataforma para adultos Only Fans y posa como modelo en su cuenta oficial de Instagram. La joven, de esta manera, utiliza su alcance en internet para mostrar sus virtudes.

¿QUIÉN ES GRACIE BON?

Gracie Bon, natural de Panamá, es una influencer de talla grande con más de 6.4 millones de seguidores en redes sociales. La joven mediática ha llamado la atención por su figura y ha contado la transformación que ha tenido desde los 21 hasta los 25 años. Asegura que priorizó su salud, ante los comentarios que sugieren que se hizo cirugías.

“No me conformé a mis 21 años con quejarme de mi dolor de rodillas, tampoco me conformé con no poder respirar bien cuando caminaba. Quise más y querer más está bien, siempre estará bien lo que sea mejor para ti y lo que te haga feliz a ti porque al final lo único que importa eres tú”, escribió en Instagram.

Gracie contó que llegó a pesar 300 libras pero que eso no significaba que no amaba su cuerpo. “Todo inició amando mi cuerpo de 300 libras. Y aun así muchos me dicen: ‘pero es que si lo hubieras amado, te hubieras quedado así y no hubieras cambiado’. La verdad es que yo lo amaba tanto que quería cuidarlo y decidí salvarme”, dijo.

Gracie Bon muestra su cuerpo para las redes sociales (Foto: Gracie Bon / Instagram)

¿QUÉ LE PASÓ EN DISNEY?

Gracie Bon, quien posa como modelo en Instagram, pasó un mal rato en Disney cuando estuvo paseando por las atracciones para niños. Criticó que los adultos hicieran comentarios sobre su cuerpo y que, incluso, enseñaran a sus hijos a burlarse.

“Seguían tomando fotos de mi cuerpo, me miraban feo todo el tiempo o solo se reían de mí. Sé que tal vez piensas que estoy exagerando y que es mi culpa por ser una ‘chica grande’, pero esto es literalmente lo que Dios me dio y tengo que abrazar cada parte de mí”, manifestó.

¿QUÉ PIDIÓ A LAS AEROLÍNEAS?

Gracie Bon también se hizo viral cuando le pidió a las aerolíneas ampliar el tamaño de sus asientos porque son insuficientes. “Acabo de comprar un avión. Las aerolíneas no hacen los asientos más grandes así que tomé el asunto en mis propias manos”, escribió la influencer.

