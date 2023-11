Lele Pons quedó fuera de “Dancing with the Stars” el 7 de noviembre de 2023, salida que dejó en shock no sólo a la participante, también al público, que no dudó en volcarse a las redes sociales del programa para expresar su sentir, pues estaban seguros de que la youtuber iba a llegar lejos en la competencia.

Para que sepas los pormenores de su salida, si en caso no estás al tanto, en los siguientes párrafos te contamos lo que ocurrió ese día en el concurso que se estrenó el 26 de septiembre por ABC.

LA ELIMINACIÓN DE LELE PONS DE “DANCING WITH THE STARS”

La noche del 7 de noviembre, Lele Pons y su pareja de baile Brandon Armstrong presentaron un número de salsa al ritmo de “Whenever, Wherever” de Shakira, pero pese a la energía desplegada y acrobacias realizadas, solamente obtuvieron una puntuación de 30 sobre 40, quedando entre los tres últimos lugares. Al final, fueron eliminados para sorpresa del público.

Al escuchar el veredicto, la celebridad de internet quedó sorprendida, pero agradeció por la experiencia que tuvo en la pista de baile de este reality. “Estoy sumamente agradecida por todo. Todos aquí son los mejores”, dijo.

Cabe señalar que antes de mostrar sus mejores pasos como pareja, ellos se unieron al equipo conformado por Harry Jowsey, Rylee, Charity Lawson, Artem Chigvintsev, Xóchitl Gómez y Valentin Chmerkovsky para bailar el tema “Gangnam Style”, que recibió la calificación perfecta de los jueces: 10.

Cuando Lele Pons escucha el veredicto y es eliminada de "Dancing with the Stars" (Foto: ABC)

¿QUÉ DIJO LELE PONS SOBRE SU ELIMINACIÓN?

Al día siguiente de su eliminación de “Dancing with the Stars”, Lele Pons recurrió a su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre su eliminación. “¡Adiós a una de las mejores experiencias de mi vida! ¡Estoy tan agradecida por esta oportunidad y por haber sido emparejada con un compañero como @brandonarmstrong ¡Gracias por enseñarme todo lo que sé y empujarme a ser mejor cada semana!”, comenzó escribiendo.

De inmediato señaló que no esperaba su salida del programa. “¡Yo también estaba sorprendido por lo que pasó anoche, pero no puedo concentrarme en lo malo cuando había tantos buenos recuerdos! Hice muchos nuevos amigos en este viaje y conocí a la gente más increíble. Esto será siempre un punto culminante en mi vida. ¡Muchas gracias por todo el amor y apoyo!”, finalizó.

“Dancing with the Stars” se transmite todos los martes a las 8:00 PM/EST por la cadena ABC y Disney+.

MIRA AQUÍ EL ÚLTIMO BAILE DE LELE PONS EN “DANCING WITH THE STARS”