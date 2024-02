El actor y director Claudio Rissi, quien falleció el viernes 2 de febrero, alcanzó gran popularidad por su participación en “El marginal”, pero si bien le gustaba los saludos de los fanáticos, no era partidario de posar para una fotografía. ¿A qué se debía esa posición? En esta nota los detalles de lo que dijo en una entrevista.

Rissi falleció en la clínica Los Arcos como consecuencia del cáncer, según reveló su novia Natalia Ojeda. El actor fue reconocido por diversos proyectos del teatro, la televisión y la pantalla grande, destacando sus memorables actuaciones en producciones como “Los simuladores”, “Okupas” y Rudy “El Rey de la Noche”, pero fue su rol protagonista como Mario Borges en “El Marginal” el que le otorgó el gran reconocimiento internacional.

¿POR QUÉ A CLAUDIO RISSI NO LE GUSTABA TOMARSE FOTOS CON SUS SEGUIDORES?

El aclamado protagonista de “El Marginal”, Claudio Rissi, era reconocido en las calles por sus seguidores y fanáticos de la serie, que se le acercaban a saludar o pedirle una foto, lo cual decía que no es su obligación.

Si bien el fallecido actor dijo sentirse agradecido por las muestras de cariño y admiración por su papel en la serie, dijo que no entiende el porqué la gente le pide fotos ya que solo duran un momento y no las usan para enmarcarse.

“A veces te saludan y lo cual me parece muy grato, pero a veces te piden fotos que sigo sin entender para qué porque dura 5 minutos”, comentó en una entrevista realizada en noviembre de 2019 por Guido Kaczka para “La 100″.

Explicó, en ese sentido, que en una ocasión hablaba con unos amigos sobre el tema de las fotos y se desató una polémica. “La mujer de un amigo dice ‘vos tenés esa obligación’ (de sacarte fotos con los fans), pero respondí que yo no tengo esa obligación de sacarme fotos por la calle”, reveló.

El sorprendido entrevistador le pregunta ”¿No es tu obligación?”, a lo que Claudio Rossi lo reafirma: ”No no es mi obligación, mi obligación es hacer bien mi trabajo, que está dentro del set de filmación, en el escenario. Yo no hago esta tarea para sacarme fotos, me resulta mucho más importante lo que hago porque me entrego entero para esos laburos”, puntualizó.

Aclaró, sin embargo, que eso no quería decir que no se sacara fotos, pero siempre priorizaba su necesidad. “Me he tomado fotos muchas veces, pero debo priorizar el momento”, aclaró.

En 2018, puso como ejemplo, que se fue al hospital por emergencia por un terrible dolor en un ojo y, luego de ponerse las gotas, va una persona a pedirle una foto, lo cual considero impertinente. En ese caso, claro está no aceptó sacarse la foto.

Al finalizar la entrevista, Guido Kaczka le pide una foto y el carismático actor la acepta con el mayor de los gustos. Para la historia.

El actor Claudio Rissi se toma una foto al final de la entrevista con Guido Kaczka, pese a ver confesado que las instantáneas no son su obligación (Foto: La 100 /YouTube)

FICHA DE DATOS DE CLAUDIO RISSI