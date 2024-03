Cat Janice fue una luchadora y nunca bajo los brazos, pero, lamentablemente, perdió la vida el pasado miércoles 28 de diciembre por culpa de un agresivo cáncer que le diagnosticaron en 2022. Ella se hizo conocida durante la última etapa de su enfermedad por lanzar una canción dedicada a su hijo de 7 y pedir a todos que escuchen ese tema para que las regalías vayan directamente a él, pues sabía que estaba en la recta final.

El hermano menor de la artista, Cubby, quien también es músico, fue el encargado de dar la noticia en las redes sociales de la cantante y señaló también que esa cuenta sería utilizada para homenajear a su fallecida hermana. Ambos tuvieron una unida relación de hermanos durante todos los años, así que no era extraño que él haya tomado la posta de todo lo que significa su recuerdo. Aprovechando eso, en su propio Instagram, el joven le dedicó unas bellas palabras a quien fuera su mejor amiga.

Cat Janice fue una cantante estadounidense de 31 años de edad que perdió la vida producto de un cáncer que le afectó desde 2022 (Foto: Cat Janice / Instagram)

CUBBY LE DEDICÓ UNAS HERMOSAS PALABRAS A SU HERMANA CAT JANICE

El mismo día del fallecimiento de Cat Janice, su hermano publicó una serie de fotografías en su cuenta de Instagram, con la que evidenció la cercanía que había entre los dos. Sin embargo, lo más importante de aquella publicación radicó en la descripción, donde Cubby aprovechó para dedicarle unas emotivas palabras a aquella chica que creció a su lado y que se convirtió en lo más importante hasta el final de su días en este mundo.

“Mi querida hermana mayor. Mi Catalina. Mi yah, yah. La gente suele señalar a un cantante, deportista, empresario, etc. y decir: ‘Ese es mi ídolo’, pero para mí siempre ha sido mi hermana mayor. He tenido la suerte de que mi ídolo sea mi mentor durante toda mi vida. Catherine fue mi profesora de piano, mi compañera de estudio, mi fuente de sabiduría y mi mayor inspiración. Todas mis mejores ideas han tenido su toque especial”, empezó a contar Cubby.

También aprovechó para destacar que, durante su tiempo juntos, hubo momentos en los que discutían, lo cual es algo muy normal entre hermanos. Pero, a pesar de todo, se amaban y él era consciente de que todo lo ocasionado iba a ser por el bien del otro, como cuando la cantante lo ayudaba en sus canciones, con la finalidad de que sus producciones se convirtieran en verdaderas obras de arte.

“En las buenas y en las malas y en toneladas de discusiones entre hermanos, siempre supe que Catherine solo quería lo mejor para los dos. Ella nunca tuvo miedo de criticarme cuando no estaba aprovechando todo el potencial de mí. Ella lo expondría, lo criticaría y me haría saber exactamente cómo quería que cambiara. Cualquiera que la conozca bien experimentó lo mismo. No estaba interesada en entretener a amigos falsos, tuvieran o no algo que ofrecerle... Mantenía a las personas que la rodeaban con el mismo nivel de lealtad que les ofrecía y, déjame decirte, esa lealtad era profunda”, continuo Cubby.

Por último, el joven cantante aseguró que está devastado por el fallecimiento de su hermana. Al mismo tiempo, le dio un agradecimiento a Dios por la oportunidad de haber tenido a esa hermana durante tanto tiempo, a la que quiso con todo su corazón.

“Es desgarrador tener que afrontar el siguiente capítulo de la vida sin ella. Sin mi mentor. Mi inspiración. Mi fijador de objetivos. La que nunca me dio un respiro porque siempre supo que podía hacerlo mejor. Cada vez que le llevaba una canción, ella la arrancaba en una parte y la reconstruía para convertirla en una obra de arte de la que yo estaba orgulloso. Es una dinámica entre hermanos por la que siempre agradeceré a Dios”, concluyó.

CAT JANICE LE HABÍA ESCRITO UNA CARTA DE DESPEDIDA A SU HERMANO

Si bien todo el relato que escribió Cubby fue muy emotivo, lo más sentimental de su publicación llegó cuando añadió una fracción de la carta última carta que la fallecida artista le escribió en forma de despedida, pues era muy consciente de que estaba atravesando sus últimos días en este mundo y quería dejarle algo cargado de sentimientos a su hermano, quien estuvo a su lado desde el primer momento.

En dicho escrito le agradeció por siempre acompañarla a lo largo de su vida, no solo en la última etapa, cuando el cáncer avanzaba en su cuerpo. Así mismo, le aseguró que estará en en plano celestial observándolo y apoyándolo en cada camino. Por último, le pidió dos cosas muy importantes.

“Gracias por ser mi viaje o paseo, mi mejor amigo, mi viaje salvaje, dispuesto a hacer todo lo posible. Mi vida nunca sería la misma sin ti. El pequeño Cubby, con tanta curiosidad por todo, siempre dispuesto a contar una broma y alegrarnos a todos. Mi pequeño Cubby tiene mucho de su vida por delante y estaré observándolo desde la dimensión celestial, sentándome con Dios, presionando mi tatuaje de oliva, tratando de que lo sientas. Te pido dos cosas... 1. Sigue transmitiendo la música de Cat Janice. 2. Reza para que nuestra familia experimente la misma paz que Catalina está experimentando ahora mismo en el cielo. Especialmente Loren”, se podía leer.