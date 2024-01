Jamie Dornan, actor recordado por su protagonismo en la saga de “Fifty Shades of Grey” (”Cincuenta sombras de Grey” en español), ha experimentado la frialdad de la naturaleza durante un viaje que realizó el año pasado junto a un grupo de amigos.

Durante unas vacaciones con sus amigos en Portugal, el artista de origen británico tuvo que ser hospitalizado de emergencia debido a que presentó unos problemas físicos, los cuales también los padeció uno de los miembros de su grupo, Gordon Smart, quien fue el que ha dado a conocer esta historia en el podcast “The Good, the Bad and the Unexpected”, de la BBC.

¿QUÉ PASÓ CON JAMIE DORNAN?

De acuerdo a lo que fue relatando Gordon Smart, ambos comenzaron a sentir hormigueos en el brazo y mano izquierda. Además, el amigo del actor tuvo una frecuencia cardíaca muy acelerada, por lo que creyeron que se debía al inicio de un ataque cardiaco, así que de inmediato se fueron a un centro de salud local.

Luego de que su salud fuera restablecida, Smart se percató de que el actor seguía internado, lo que le generó cierta preocupación y vaya que no falló. El artista de 41 años de edad luego le reveló a su amigo que se le entumecieron las extremidades, por lo que hubo mucha incertidumbre y temor.

“Gordon, unos 20 minutos después de que te fuiste, mi brazo izquierdo se entumeció, mi pierna izquierda se entumeció, mi pierna derecha se entumeció. Y me encontré en la parte trasera de una ambulancia”, fue lo que Dornan le dijo a su amigo, una vez que salió del hospital con un mejor estado de salud.

Jamie Dornan en la película "Cincuenta sombras de Grey" (Foto: Universal Pictures)

UNAS ORUGAS PROCESIONARIAS CAUSARON EL SERIO PROBLEMA

De acuerdo con lo comentado por Gordon Smart, el médico que los atendió se puso en contacto con ellos una semana después y les preguntó si habían estado en contacto con orugas procesionarias. Es más, hasta les envió información al respecto, por lo que pudieron enterarse más sobre lo que les había acontecido.

“En los campos del sur de Portugal hay orugas que matan a los perros de la gente y provocan infartos a hombres de 40 años. Resulta que rozamos orugas procesionarias y tuvimos mucha suerte de salir vivos”, indicó Gordon Smart.

De acuerdo con National Geographic, Las orugas procesionarias están cubiertas de pelos urticantes que se desprenden y flotan en el aire, por lo que pueden provocar irritación en oídos, nariz y garganta en los seres humanos, así como intensas reacciones alérgicas

Esta información sobre el accidente en Portugal ha sorprendido a los fanáticos del actor, ya que él no había hecho mención sobre esto en ningún lado, ni en sus redes sociales, plataformas en la que los famosos suelen dar a conocer todo lo que les pasa.