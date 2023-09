Después de cuatro años de matrimonio y dos pequeños hijos, Tiziano Ferro dio a conocer que se separó de su esposo Víctor Allen. A raíz de este crítico momento, el cantautor italiano suspendió sus actividades, por lo que todos quieren saber los motivos que lo llevaron a divorciarse.

Cabe precisar que el intérprete de “Tardes negras” se casó con Allen en 2019 en una ceremonia íntima, luego de tres años de noviazgo; lamentablemente, todo lo que sentían el uno por el otro llegó a su fin.

¿POR QUÉ SE SEPARARON TIZIANO FERRO Y VÍCTOR ALLEN?

El propio cantante se encargó de dar a conocer la noticia de su divorcio. Lo hizo a través de sus redes sociales, donde subió un comunicado – en tres idiomas – de lo que venía sucediendo respecto a su matrimonio; sin embargo, Tiziano Ferro no dio detalles del motivo de su separación en ninguna parte del escrito.

“En el último año he estado lidiando con la dolorosa separación de mi esposo Víctor, en silencio y aislamiento. Recientemente he iniciado un proceso de divorcio en Los Ángeles”, se lee en el segundo párrafo.

Asimismo, señaló que debido a las circunstancias que viene atravesando no puede salir de California con sus pequeños hijos, por lo que ha decidido quedarse y cuidarlos; debido a ello, suspendió sus actividades profesionales, algo que jamás había realizado, tal como lo detalla en su publicación de este 19 de septiembre de 2023.

“Ustedes siempre han sido extremadamente importantes para mí, incluso con mis problemas de cuerdas vocales y en contra de las recomendaciones de mi médico, no cancelé la gira del verano pasado. Sin embargo, ahora el asunto se relaciona con mis hijos y no hay nada más importante para mí que ellos. Decepcionar a mi público me rompe el corazón, pero en este momento debo concentrarme en los mejores intereses de mis bebés”, redactó.

Se sabe que el cantautor italiano tenía programada una serie de presentaciones y la gira en Italia para dar a conocer su libro “Felicidad en el principio”, pero todo quedó suspendido.

“Siempre he soñado con escribir una novela y cuando mi sueño se hizo realidad, estaba tan emocionado de enseñarles personalmente mi libro, pero con gran tristeza y el corazón apesadumbrado que ahora me veo obligado a cancelar mi gira de presentación (…). Aquí estoy con mi corazón abierto, tal como siempre lo he hecho, esperando su comprensión y apoyo mientras navego a través de este momento tan difícil de mi vida”, señaló.

Tras el comunicado, sus miles de seguidores le expresaron su respaldo y enviaron buenas vibras.

Debido a su separación, el cantante se siente muy triste, por lo que suspendió sus presentaciones. Ahora, él debe cuidar de sus hijos (Foto: Tiziano Ferro / Instagram)

¿CÓMO FUE LA HISTORIA DE AMOR DE TIZIANO FERRO Y VÍCTOR ALLEN?

Tiziano Ferro y Víctor Allen se conocieron hace seis años y se casaron en junio de 2019, primero en Los Ángeles y al mes siguiente en Italia. El artista y el gerente de marketing estadounidense, quien era su mayor por 15 años, quedaron flechados de inmediato al verse.

“La vida y sus increíbles vueltas. No veo la hora de compartir con vosotros esta historia de joya y celebración del amor”, publicó en Instagram el italiano el día de su unión.

En 2022 se convirtieron en padres. “Dos simples llamadas me hicieron el hombre más feliz del mundo. La primera, hace unos meses: una niña. La segunda, hace tan solo unas semanas: esta vez, un niño. Soy papá y quiero presentaros a estas dos maravillas de nueve y cuatro meses. Tanto para Victor como para mí, la experiencia de ser padres representa el mayor honor y la mayor responsabilidad”, escribió en febrero de ese año en Instagram.

Lamentablemente, este 19 de septiembre de 2023, Ferro comunicó que se está divorciando de su esposo.