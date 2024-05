La relación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez había sido un misterio durante meses, con el público y los medios especulando sobre si la pareja aún estaba junta o se había separado. Sin embargo, a finales de abril de 2024, las dudas se disiparon cuando una grabación oficial del Departamento de Policía de Davie, en Florida, reveló su intervención en un altercado doméstico que involucraba a los actores y a su hija. Tras un prolongado silencio, el protagonista de telenovelas como “Café con aroma de mujer” finalmente emitió contundentes declaraciones al respecto.

Las imágenes fueron difundidas inicialmente por el programa matutino de Univision “El Gordo y la Flaca”, pero el suceso pertenecía al 2 de marzo. En la grabación, se puede ver a Elizabeth Gutiérrez explicando que su hija Kailey, de 14 años, había regresado a la casa para recoger algunas de sus pertenencias cuando asegura haber visto a una mujer con su padre. Esta situación desató una serie de especulaciones y rumores sobre la relación y la vida personal de Levy.

El pedido de la actriz a la policía era que retiraran a la mujer de su casa, pero los oficiales, luego de hablar con Levy y revisar el domicilio, no encontraron a nadie. Este incidente reveló tensiones ocultas y conflictos dentro de la familia, llevando a William Levy a romper su silencio y abordar públicamente las acusaciones y los problemas que habían estado circulando.

EL DURO MENSAJE DE WILLIAM LEVY

El domingo 19 de mayo de 2024, William Levy decidió responder a todo lo que se ha estado hablando tras la publicación del video, pues se ha generado una discusión acerca de su fidelidad en su pasada relación con Elizabeth Gutiérrez, consumo de sustancias, su rol como padre e, incluso, la posibilidad de haber agredido físicamente a su pareja en algún momento. Estos temas se mencionaron en las grabaciones, y Levy sintió la necesidad de aclarar su posición y expresar sus sentimientos.

Primero, Levy se refirió a la ingratitud y las traiciones que ha enfrentado a lo largo de su vida. “He alimentado bocas que han hablado mierda sobre mí. He levantado a personas que han tratado de derribarme.Sí, la vida puede ser un poco loca, pero no me dejaré llevar por el odio hacia otros”. Aquí, Levy subraya que ha ayudado a personas que, a pesar de su apoyo, han hablado mal de él y han intentado perjudicarlo.

Finalmente, Levy concluye con una nota positiva y resiliente. “Después de todas esas payasadas, todavía estoy aquí siendo yo. Que tengan un bello domingo, los amo”. A pesar de todas las adversidades y las acusaciones, Levy reafirma su autenticidad y envía un mensaje de amor a sus seguidores.

Declaraciones de William Levy a través de sus historias de Instagram (Foto: William Levy / Instagram)

Esto llega después de que el actor anunció su nuevo acuerdo con Univision como actor y productor para participar en dos proyectos de Vix, una serie y una película. En estos nuevos proyectos, Levy volverá a hacer lo que más le gusta: interpretar y ofrecer su trabajo a su público fiel que jamás lo ha traicionado.