¡Sonarán las campanas! Laura León, apodada la “Tesorito” en el mundo del espectáculo, ha descubierto el amor verdadero tras dos años de una relación estable y alejada de la polémica. De esta manera, y a sus bien vividos 71 años, la presentadora ha aceptado casarse y comenzar una nueva etapa en su vida. Pero, ¿quién es el misterioso pretendiente de la talentosa cantante nacida en Comalcalco y que se sabe de su futuro matrimonio?

Dicen que la edad es un solo un número, y Laura León parece haberlo aprendido a la perfección. La cantante mexicana, cuyo nombre real es Rebeca Valderraín Vera, dio a conocer que contraerá matrimonio junto a su actual pareja tras estar 2 años juntos.

Laura León se sinceró sobre lo que desea para el día de su deceso (Foto: Laura León / Instagram)

“Estoy a punto de casarme. Él me pide que nos retiremos, que nos vayamos a viajar juntos y todo. Que me regale un tiempo para mí… Ya me dio mi anillo”, sostuvo la septuagenaria artista en diálogo con Telediario.

CONTRAERÁ NUPCIAS A LOS 71 AÑOS: LO QUE SABEMOS DE LA BODA DE LAURA LEÓN

Los detalles han sido tendencia en México, por lo que en Mag no podríamo estar tranquilos sin contártelo. Y es que, además de la futura boda, se conoció que la feliz pareja optará por alejarse de los reflectores de la prensa de manera temporal, a fin de llevar una vida más tranquila y duradera.

“Creo que sí, tesoritos, me voy a ir por ahí con él a que me haga feliz. Ya me hace”, enfatizó al mencionado portal de noticias.

Laura León también dejó en claro que su vida amorosa y personal pasó a segundo plano debido a su trabajo como artista, a la par dejó entrever que aún le faltan descubrir cosas personales a sus bien vividos 71 años de edad.

De momento, Laura León no ha dado señales de quién podría ser su galán. Aquí una foto suya en Instagram (Foto: Laura León / Instagram)

“Te dedicas demasiado a tu carrera, que es mi pasión, que es por lo que yo estoy viva, pero no sé, hay que darse un tiempecito. Me voy a casar”, comentó.

LAURA LEÓN: ¿QUIÉN ES EL FUTURO ESPOSO DE LA ARTISTA MEXICANA?

De momento no hay una identidad confirmada sobre la pareja de Laura León, aunque la cantante ya ha dejado algunas pistas sobre quién será el hombre con el que compartirá su futuro de aquí en adelante.

Se sabe que es un hombre que reside en los Estados Unidos, aunque a diferencia de la mexicana, se encuentra totalmente desligada de los medios de comunicación y el entretenimiento.

Eso sí, la intérprete de “Despacito” aclaró que ya lleva un buen tiempo de comprometida con él y que se encuentra muy feliz y enamorada de su pareja. “Ya tenemos bastante tiempo y él es una persona muy linda, muy espléndida, lindo. Me lo probé, me quedo y me lo llevo… Es una persona muy mayor”, concluyó.

Aquí una foto de Laura León acompañada de su hijo Yazckin (Foto: Laura León / Instagram)

Sea como fuere, sabemos que serás muy feliz a su lado. ¡Felices compromiso y estaremos atentos a tu boda, Laura!