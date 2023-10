¿Qué pasó con Santa Fe Klan? Los fans del cantante mexicano quedaron sorprendidos cuando se difundió la noticia de que se había fracturado la mano, lo que le impidió continuar con sus presentaciones en distintos escenarios. Sin embargo, medios internacionales también dieron a conocer que el oriundo de Guanajuato fue visto en una fiesta divirtiéndose a lo grande. Aquí los detalles.

Santa Fe Klan es uno de los artistas mexicanos más representativos del género rap y tiene como característica principal combinar sus canciones con ritmos regionales convirtiéndose así en el más aclamado del momento.

Es por ello que cada vez son más las ciudades que esperan tener a Santa Fe Klan sobre un escenario para disfrutar de sus canciones. Precisamente, una de estas ciudades que iba a recibir al artista mexicano fue Tijuana, pero por motivos de salud del cantante no se pudo concretar tal visita.

Santa Fe Klan es un joven cantante de nacionalidad mexicana (Foto: Santa Fe Klan / Instagram)

¿QUÉ OCURRIÓ CON LA MANO DE SANTA FE KLAN?

Fue el 6 de octubre cuando Santa Fe Klan anunció, a través de las redes sociales, que por motivos de salud se vio obligado a suspender su presentación en Tijuana. Asimismo, el cantante lamentó esta situación.

“Qué gacho que me pasen cosas así cuando tengo muchas cosas chidas que hacer no vamos a poder tocar el sábado en Tijuana me quebré la mano acabo de salir de la cirugía ojalá que todo salga bien. Nomas me aliviano y seguimos las actividades y ami raza de Tijuana les prometo ir lo más pronto que se pueda y conseguiré muchos boletos para regalárselos y puedan ir todos a vernos les mando un abrazo a todos Arriba la Santa Fe”, publicó.

Aviso publicado en redes sociales de Santa Fe Klan (Foto: Santa Fe Klan/Instagram)

¿SANTA FE KLAN ESTUVO EN UNA FIESTA?

Pero uno de los detalles que más ha sorprendido al público de Santa Fe Klan fue de que medios internacionales ,como La Opinion, señalaron que el artista fue visto en un evento privado y celebrando a pesar de tener la mano lesionada.

En esa misma línea, el portal AM.com aseguró que ese mismo día que tenía que presentarse en Tijuana el cantante apareció junto a Francisco Elizalde cantando en una fiesta privada. Lo que también resalta el citado medio es que a Santa Fe Klan sí se le ve con un cabestrillo.

Santa Fe Klan junto a su amigo Inocente Álvarez (Foto: Santa Fe Klan/Instagram)

REACCIÓN EN REDES SOCIALES

Como era de esperarse las redes sociales no fueron ajenas a este evento y los usuarios lanzaron varios comentarios respecto a lo ocurrido.

“No pudo dar concierto pero sí ir a cenar”, “Pues no que reposo total”, “O sea, no pudiste venir al Tecate Península por lo de tu brazo? Pero tampoco estás reposando”, “Reposo... no significa estar atado a su cama”, entre otros, son los comentarios que se pueden leer, según AM.com.

FICHA DE DATOS DE SANTA FE KLAN