Mark Dodson, recordado actor de voz de franquicias como “Star Wars” y “Gremlins”, murió el pasado 2 de marzo del 2024, para tristeza de sus seres queridos y todos los que disfrutaron de su talento. Así, si llegaste a esta nota, quizá te gustaría saber quién fue y cómo murió esta celeb de Estados Unidos. Por ello, presta atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que la lamentable noticia de la partida del artista fue confirmada por Ciara Dodson, su hija, al famoso portal TMZ.

De acuerdo con el testimonio de Ciara, su progenitor nunca dejó de hacerla sentir orgullosa y confía en que su legado perdurará a través de ella y sus nietos.

1. ¿QUIÉN FUE MARK DODSON?

Mark Dodson fue un actor de doblaje estadounidense con más de 50 créditos a su nombre. Él le dio voz a algunas de las criaturas de “Gremlins”, así como a personajes de “Star Wars” y “Day of the Dead”.

2. DATOS DE MARK DODSON

Nombre: Mark Dodson

Mark Dodson Fecha de nacimiento: 1 de febrero de 1960

1 de febrero de 1960 Lugar de nacimiento: St. Louis, Missouri, Estados Unidos

St. Louis, Missouri, Estados Unidos Fecha de fallecimiento: 2 de marzo del 2024

2 de marzo del 2024 Edad al fallecer: 64 años

64 años Lugar de fallecimiento: Evansville, Indiana, Estados Unidos

Evansville, Indiana, Estados Unidos Ocupación: Actor de voz

Actor de voz Años activo: 1983–2024

1983–2024 Web: markdodson.com

3. LOS PAPELES CLAVES DE SU CARRERA

Mark Dodson obtuvo su primer gran papel en Hollywood gracias a la película “Star Wars. Episode VI: Return of the Jedi” (”El regreso del Jedi”), donde interpretó a Salacious Crumb, el mono-lagarto kowakiano que acompañaba a Jabba the Hut.

Este rol le abrió las puertas al personaje que finalmente definió su carrera: Mogwai de “Gremlins”, lo que hizo que miles de pequeños espectadores alrededor del mundo imitaran su voz.

4. LA FILMOGRAFÍA DE MARK DODSON

A continuación, conoce las principales películas de la filmografía de Mark Dodson:

“Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi” (1983)

“Gremlins” (1984)

“Day of the Dead” (1985)

“Gremlins 2: The New Batch” (1990)

“Deadwood Park” (2007)

“Kaptara” (2013)

“Star Wars: Episode VII - The Force Awakens” (2015)

“Headcheese: The Movie” (2020)

5. ¿CÓMO MURIÓ MARK DODSON?

Era habitual ver a Mark Dodson en diversas convenciones para fans, al estilo Comic Con. Por ello, el artista llegó a Evansville, Indiana, para asistir a la Horror Con.

Según su hija Ciara, él se había registrado en el hotel, pero lamentablemente sufrió un infarto mientras dormía. Tenía 64 años de edad.

Evidentemente, ante la trágica pérdida, Evansville Horror Con emitió un sentido pronunciamiento vía Facebook.

“Tenemos el corazón roto al anunciar el repentino fallecimiento de Mark Dodson. Mark no sólo era un talentoso actor de doblaje, sino también un apreciado miembro de la comunidad del terror. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, amigos y fans en estos momentos tan difíciles. Esperamos que puedan tomarse un momento de su día para reflexionar sobre la alegría y la risa que Mark trajo al mundo. Su legado perdurará a través de su obra. Descansa en paz, Mark. Serás recordado y echado de menos por todos los que tuvieron el placer de conocerte y experimentar tu talento”, dice en el texto.

Por otro lado, en el comunicado oficial de su deceso, se lee: “Mark trabajó en docenas de películas, videojuegos y anuncios prestando su voz y sonido únicos a cada personaje y guion que pasó por sus manos (...) Su carrera abarcó más de cuatro décadas como trabajador en la radio, como actor de doblaje, productor y también favorito de los asistentes a convenciones de todo el mundo”.