Jackie Howard es una adolescente de 15 años, cuya vida ya la tiene planificada: vive en Nueva York, asiste a clases AP, saca excelentes calificaciones y sueña con ingresar a Princeton; sin embargo, todo se trunca después que sus padres mueren en un trágico accidente, motivo por el que se ve obligada a dejar sus privilegios para mudarse a Silver Falls, Colorado, al lado de la numerosa familia Walter, así es la serie británica “My Life with the Walter Boys” (“Mi vida con los chicos Walter”, en español), cuyo papel protagónico lo tiene Nikki Rodríguez. ¿Quién es la actriz? En los siguientes párrafos, te lo contamos.

Antes te precisamos que esta serie británica de Netflix se basa en la novela homónima de Ali Novak de 2014, que se publicó por primera vez en Wattpad, y se grabó de marzo a septiembre de 2022 en Alberta, Canadá.

¿QUIÉN ES NIKKI RODRIGUEZ?

Nikki Rodriguez es una actriz estadounidense con ascendencia mexicana y puertorriqueña. Ella es conocida por participar en “On My Block” y ahora es protagonista de “My Life With the Walter Boys”.

Es hija única y fue criada por su madre en Minneapolis, Minnesota, pero se mudó a Los Ángeles tras terminar la escuela para estudiar actuación.

“He estado sola desde muy joven y supongo que eso es probablemente lo que realmente me atrajo de Jackie [en la serie]. No crecí en una dinámica familiar típica [y] sé exactamente lo que se siente tener que hacer malabarismos con todos estos desafíos de crecer y lo difícil que puede ser. Realmente tuve que aprender a ser fuerte e independiente desde el principio y no depender de nadie, y eso se parece mucho a Jackie”, dijo en una entrevista a Vanity Fair.

Cuando tenía 16 años, y ya instalada en Los Ángeles, estudió teatro en la Escuela de Actuación y luego asistió a la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas. Desde el primer momento impactó a todos por sus dotes interpretativos.

El mismo año que empezó a prepararse para ser actriz fue convocada para un primer proyecto en el corto “This Land is Your Land” (2018) como una prisionera. Luego le siguieron “Sin palabras” (2019), “Adam Ruins Everythings” (2019), “Roadkill” (2019), “Father” (2020), “Bunny Run” (2020), “On My Block” (2021), “Back to Lyla” (2022) y “My Life With the Walter Boys” (2023).

Además de su faceta como actriz, Nikki Rodríguez incursionó en la producción de cortometrajes como “Bunny Run”.

La vida sentimental de Nikki Rodriguez se mantiene bajo siete llaves, por lo que se desconoce si tiene pareja actualmente.

