Yailin La Más Viral se hizo conocida internacionalmente desde que inició un romance con Anuel AA, luego de que este haya terminado con Karol G. Con el tiempo, ambos tuvieron una hija, luego terminaron y ahora tiene un noviazgo con Tekashi 6ix9ine. Su fama ha estado ligada a todo ello, a la música, pero también a sus constantes polémicas.

Es por ello que no es de extrañar que la dominicana haya tenido una nueva controversia. Ahora, muy molesta, ha recriminado en contra de todas las personas que han comentado sobre la crianza de su hija, en especial por los conductores del programa “Fogaraté Radio”. Incluso, en sus palabras apuntó también con fuertes acusaciones hacia el padre de la niña, Anuel AA.

¿POR QUÉ SE MOLESTÓ YAILIN LA MÁS VIRAL?

El pasado lunes 15 de enero, los conductores Amelia Alcántara, Moises Salce, Ana Carolina Castillo y Abraham Deschamps, en su programa “Fogaraté Radio”, han comentado acerca de una información que señala que Yailin ha llevado a la bebé a una fiesta al lado de Tekashi 6ix9ine. De acuerdo con los presentadores, ese hecho fue algo irresponsable de parte de la cantante.

Todos coincidieron que no se puede llevar a una niña tan pequeña a una fiesta, en la que hay alcohol, baile y mucha bulla porque podría traerle consecuencias serias. Pero eso no fue todo, ya que también criticaron que la artista haya alejado a Cattleya de su abuela materna por no retirar una denuncia por violencia doméstica en contra de Tekashi 6ix9ine.

Lo que se comentó en dicho programa sobre la fiesta y la relación con su propia madre ha hecho que Yailin La Más Viral “explote” de cólera, pues no tolera que otras personas ajenas a ella hablen acerca de temas tan importantes e íntimos.

¿QUÉ HA RESPONDIDO YAILIN A SUS CRÍTICOS?

Criticó a los que comentan sobre su vida

Fiel a su estilo, la cantante hizo uso de sus redes sociales para expresar lo que piensa sobre todo lo que se ha comentado. De acuerdo con el portal de Univision, la artista habló en contra de Amelia Alcántara de una manera tremenda, asegurando que vaya a hacer un bebé para que no se meta con los ajenos.

“A esta comunicadora, a todos estos cueros sucios que están opinando de vidas ajenas, de hijo ajeno, hijos que están mejores que los de ellos: vayan y tengan un bebé. A mi hija la sueltan en banda. Mi hija está mejor que todo el mundo”, fueron algunas de sus palabras en una trasmisión en vivo que realizó el pasado martes 16 de enero.

Pero como era de esperarse, eso no acabaría allí, ya que luego, Yailin La Más Viral publicó una historia con un texto —con varias fallas ortográficas— que contenía más palabras en contra de la periodista que habló de su hija y la crianza que está llevando. Lo dicho allí sería mucho más fuerte que lo que se mencionó anteriormente.

“A esas comunicadoras, prostitutas baratas, cabareteras de mala muerte que no saben qué hablar, que no saben ni qué decir ya de mí: mi hija es mía, yo la parí, yo la tuve 9 meses en mi vientre sin nadie saber lo que yo pasé. Ahora quieren estar de entrometidas, las que aconsejan. ¡Sucias! Ninguna tiene calidad moral para hablar de mí, atiendan a los suyos, que de la mía me encargo yo, que bien cuidada sí está”, escribió.

Yailin La Más Viral publicó fuerte mensaje para las periodistas que critican su vida y la de su hija (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

A Anuel AA también le mandó unas graves acusaciones

Si bien Anuel AA no parecía tener vela en este entierro, Yailin La Más Viral aprovechó para responder también a quienes indican que su hija estaría mucho mejor si es cuidada por su padre. De esta manera, la artista lanzó una serie de acusaciones en contra del puertorriqueño que lo dejan como si fuera un padre irresponsable que nunca se preocupó por la niña.

“Emma (Anuel) ni sabe cuánto calza su hija para estar diciendo que está mejor con él. Que venga y la busque entonces porque, cuando yo estuve sola y tuve mi amenaza de aborto, no vi a nadie, ni él mismo apareció. No está mejor con nadie, fui yo quien la parí. o puedo ser loca y de todo, pero no ando mendigándole a nadie, ni por un pañal o leche para mi hija”, indicó tajantemente.

Por si ella fuera poco, reveló que la bebé no sabe ni quién es Anuel, por lo que podría ponerse a llorar si es que lo ve y tienen un acercamiento. “Los que están opinando que está mejor con fulano, díganle al pai’ que venga a buscarla, que Cata lo que puede hacer es ponerse a llorar sin saber quién es. Él no mantiene ni a sus otros hijos”, añadió.