¿La realidad supera a la ficción? Lo que William Levy está viviendo a causa de su separación de Elizabeth Gutiérrez es más dramático que las novelas que él mismo ha protagonizado. En medio de polémicas, dimes y diretes, y rumores en los que incluso los hijos de ambos se han visto envueltos, el actor cubano ha mantenido el silencio por respeto a todos los implicados en esta historia, al menos hasta ahora.

El artista que estelarizó “Vuelve a mí” de Telemundo ha roto su silencio y ha expresado algunas cosas relacionadas con esta nueva ruptura. Eso sí, que haya hablado finalmente no significa que haya despotricado a viento y marea, faltándole el respeto a su expareja, sino todo lo contrario, pues ha mostrado una cordura inobjetable, terminando como caballero en este aspecto.

WILLIAM LEVY ROMPE SU SILENCIO

Después de unas semanas de muchísima tensión, William Levy ha hablado acerca de esta nueva separación de la madre de sus hijos, pero no lo hizo de una manera convencional. No ofreció entrevistas, presenciales o por teléfono, sino que conversó con una periodista para que ella exprese sus palabras a los televidentes y así todos podamos conocer su versión de los hechos.

La persona con la que habló fue la conductora Ana María Alvarado, del programa “Sale el sol”. Según lo expresado por la comunicadora, la charla con el actor duró 1 hora y media y todo se realizó detrás cámaras y él le dio el visto bueno para informar sus sentimientos y verdad a la audiencia. Además, dejó en claro que no le dará ninguna entrevista a ella ni a nadie.

LAS PALABRAS DE WILLIAM LEVY: HAY COSAS QUE NUNCA DIRÁ

La periodista Ana María Alvarado aseguró que William Levy no quiere dar entrevistas con la finalidad de evitar hablar mal de la madre de sus hijos, así que prefiere mantener algunas cosas en estricto privado para no perjudicar a sus hijos, quienes, en estos momentos y siempre, son lo más importante, incluso en los temas que solo implican a los integrantes de esa pareja sentimental.

“Hablé casi una hora con él, muy amable. Me dijo, ‘puedes comentar que hablé contigo, pero no voy a dar entrevistas ni a ti, ni a nadie, porque no quiero que, por estar enojado, llegar a hablar mal de la madre de mis hijos’”, empezó a decir la periodista.

En los más de 20 años cometió muchos errores, pero eso no fue solo por su lado, ya que en pareja se equivocan los dos y no tiene nada de malo aceptarlo y dar la cara.

“Reconozco haber cometido muchos errores a lo largo de 20 años, pero es una relación de dos, ella también cometió sus errores... Muchas cosas no se han dicho públicamente. Ustedes saben solo una parte. Y ahora solo lo que ella ha dicho”, añadió.

Por último, quiso enfatizar en que prefiere no decir algunas cosas y que no le importa que lo sigan atacando. Todo lo hace por sus hijos. “Por mis hijos, porque es la madre de mis hijos, no voy a decir nada y me aguantaré los ataques”, manifestó.