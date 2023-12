¡Nuevos escándalos para la “Chivirika”! Parece que Yailin La Más Viral no deja de ser noticia en las redes sociales y los medios de comunicación. Y es que la exnovia de Anuel AA sufrió la filtración de algunas fotografías suyas con lesiones y golpes graves en su rostro. Para algunos, ello se dio en medio de una pelea con el rapero Tekashi 6ix9ine. ¿Qué tan fuerte es esta teoría?

El miércoles 13 de diciembre Yailin logró ser tendencia en redes sociales una vez más, pero no por una nueva canción o indirecta con Anuel AA. Resulta que la dominicana, quien a la fecha acumula más de 11 millones de seguidores en Instagram, sufrió la filtración de varias fotos suyas con su rostro ensangrentado y con lesiones de gravedad.

La dominicana volvió a protagonizar otro escándalo en redes sociales (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

Además, se evidencia a la intérprete de “Mía” siendo atendida en un centro de salud, lo cual habría encendido las alarmas entre su fandom y los seguidores en general. Recordemos que semanas atrás, la caribeña estuvo inmersa en un aparente caso de violencia doméstica junto el rapero Tekashi 6ix9ine.

LESIONADA Y CON EL ROSTRO ENSANGRENTADO: LA VERDAD ACERCA DE LAS FOTOS DE YAILIN LA MÁS VIRAL

La fotografía que retrata a Yailin con sendas lesiones en el rostro se comenzó a filtrar al promediar la noche del miércoles 13 de diciembre. Fue el portal “De Último Minuto” quien publicó en su website la imagen de la cantante de 21 años con los ojos cerrados, heridas en los pómulos y acostada en lo que parece ser un centro de salud.

De hecho, algunas de las aparentes lesiones mostraban sangre, en especial, la abertura arriba de una de sus cejas. Sin embargo, no existe una información oficial sobre lo que le habría pasado a La Más Viral.

“Se desconoce lo que le habría sucedido, pero según confirmaron a “De Último Minuto”, la cantante se encuentra en el hospital”, indicó el citado medio durante su primer reporte.

CONTÓ SU VERDAD: LA RAZÓN DE SUS LESIONES EN EL ROSTRO, SEGÚN YAILIN LA MÁS VIRAL

Como era de esperarse, la reacción de la “Chivirika” no se hizo esperar. La dominicana aclaró lo que le sucedió a su rostro y la razón de sus lesiones por medio de un enlace en vivo a través de Instagram. “Yo nunca estoy dando explicaciones de nada: que digan lo que digan. El caso es: si yo no quiero trabajar con una persona, o sea, no es obligado trabajar contigo”, empezó diciendo.

Luego, dio las causas principales de lo que le había pasado en el rostro. “La razón es: yo pasé un accidente con ‘Dani’ (Tekashi 6ix9ine), fue en la discoteca, salimos de discoteca, pero como eso no salió a la luz y todo fue algo ‘chill’ (tranquilo) para no preocupar y yo no dije nada”, enfatizó la exesposa de Anuel AA mientras era atendida por una de sus peinadoras.

Del mismo modo, Yailin dejó en claro que sabe quién fue la persona que filtró esa imagen a la prensa, pues estuvo prestar a contarle a todo el mundo lo que le había sucedido días atrás. “Esa foto la tenía la persona esa. Esa persona se ha puesto a escribirle a todo el mundo ‘que se le debe, que no se le debe’”, añadió.

Luego, dejó en claro que la misma persona que dio la fotografía a la prensa se rehúsa a mantener contacto con ella mientras que sigue hablando a sus espaldas. “A esa persona yo la tengo grabada aquí. Lo que se le debe son 1,700 dólares, pero yo le estoy diciendo a esa persona que tiene algunas cosas mías y que mande el perrito y todo y no lo quiere mandar diciendo que teme por su vida, pero me está escribiendo muchas cosas feas a mí”, concluyó.

DESAPARECIÓ DE REDES SOCIALES: LA AUSENCIA DE YAILIN DE INSTAGRAM

Aunque la versión de Yailin no tardó en hacerse tendencia, la dominicana decidió mantenerse alejada de las críticas y los señalamientos en redes sociales. Por ello, optó por desactivar momentáneamente sus redes sociales y desaparecer de Instagram sin dejar rastro ni sombra.

Yailin La Más Viral se desapareció de redes sociales tras la filtración de sus fotografías con lesiones (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

“Aún no hay publicaciones” y “Esta página no está disponible” se lee en el perfil de Instagram de Yailin La Más Viral. Sea coincidencia o no, parece que la verdad sobre sus lesiones esconde algo más que un simple accidente, ¿no crees?