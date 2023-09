Selena Gomez ha tenido una vida amorosa marcada por la polémica, principalmente por su relación con Justin Bieber debido a todo lo que fue ocurriendo a lo largo de casi una década. También se le recuerda por haber estado con The Weeknd, aunque no fuera por mucho tiempo. Después de eso no ha tenido algo formal que se haya visto de manera pública.

La artista de 31 años ahora es alguien más madura e inteligente a comparación que hace unos años y tiene las cosas más claras también. Si bien no se le conoce una relación formal hace un tiempo, ella no le cierra las puertas al amor y con esa sapiencia que hoy ostenta, es consciente de que esa persona que esté junto a ella debe compartir muchas cosas en común y demás.

Si hay quienes quieran apuntarse a la lista de posibles pretendientes de Gomez —que seguramente los tiene—, tenemos que informarte que hay que cumplir unos requisitos indispensables ¿Quieres saber cuáles son? Ahora te los revelamos con mucho detalle y toma nota, ya que son exigencias expresados por ella misma.

SELENA GOMEZ Y SUS REQUERIMIENTOS PARA EL CHICO QUE QUIERA ESTAR CON ELLA

En una entrevista con Hits 1 LA, Selena Gomez se animó a hablar de su vida amorosa y cómo es que ahora ve a los chicos de cara a una posible relación formal. En un principio, ella misma aseguró que deben cumplir ciertos estándares, pero para evitar malos entendidos explicó a qué se refiere con esas palabras expresadas.

““Creo que tengo estándares, y creo que vivo en un mundo en donde los chicos confunden los estándares con el alto nivel”. Se necesita que cumplan ‘X’, ‘Y’ y ‘Z’”, dijo en su entrevista radial, por lo que los conductores le preguntaron cuáles eran esos requerimientos que un chico debe cumplir para enamorarle y así permanecer juntos por un buen tiempo y conectar de manera mutua.

“Tienes que ser genial, pero no genial en el sentido de que la gente piense que eres genial. Solo tienes que ser amable y decir, ‘por favor’, hacerme reír y también ser bueno con mi familia y las personas que me rodean”, comentó la celebridad.

La relación más conocida de Selena Gomez fue con Justin Bieber (Foto: AFP)

LAS RELACIONES DE SELENA GOMEZ