Si bien toda la atención de la final de “La casa de los famosos 4” se la llevó la ganadora Maripily, los ojos también se pusieron encima del segundo lugar, Rodrigo Romeh, quien fue consiguiendo muchos fanáticos con cada semana que pasaba. El fisicoculturista mexicano no entró con mucha seguridad de avanzar tanto tiempo en el reality show de Telemundo y ahora se fue con el maletín de los US$ 100,000. Sin embargo, para conseguirlo, no todo ha sido felicidad, ya que hubo algunos problemas, como el que vivió con Lupillo Rivera.

Al inicio de todo, Lupillo Rivera y Rodrigo Romeh fueron buenos compañeros en el programa, pero todo de ello cambió cuando el cantante tuvo intenciones sentimentales con la colombiana Ariadna Gutiérrez, pero ella se acercó más al deportista. Esta especie de triángulo amoroso desencadenó una serie de dichos, discusiones y hasta gritos, que mantuvieron en vilo a todos los espectadores por algunas semanas. Pero después de la tormenta llegó la calma y ambos se perdonaron, o al menos eso creíamos.

Cuando todo parecía que era paz entre ellos, nuevamente hubo conflictos entre los dos, dejando muy heridos emocionalmente a cada uno de ellos, por lo que muchos nos preguntamos qué pasará ahora que ya están fuera de la casa. ¿Será que se disculpan de nuevo? ¿Todo ya quedó en el pasado? ¿Pueden ser amigos ahora que no tienen una cámara vigilándolos todo el día? Pues bien, de momento, Romeh parece haber dado luces acerca de esas dudas que tenemos.

Rodrigo Romeh quedó en el segundo lugar de la cuarta temporada de "La casa de los famosos" (Foto: Rodrigo Romeh / Instagram)

¿RODRIGO ROMEH PERDONÓ A LUPILLO?

En una entrevista con People en Español, el subcampeón de la tercera temporada de “La casa de los famosos” habló de muchos temas relacionados con el reality show, como el hecho de haberse quedado con el segundo lugar, convertirse en una persona muy famosa en las calles, entre otras cositas, pero tampoco no podía omitirse las preguntas que tienen que ver con todo lo que vivió con Lupillo Rivera. Es así que el coach profesional indicó, inicialmente, que guarda muy buenos recuerdos de lo que vivió con el cantante.

“Lástima que todo se deriva en esto. Pero, por ejemplo, tuvimos aprendizajes muy bonitos uno con el otro. Acabo de ver, por ejemplo, que él se reconcilia con su mamá y eso nos lo agradeció tanto a Clovis como a mí porque nosotros tenemos esa falta de nuestra mamá. Como que fue un dar y dar. Así que creo que también hay cosas positivas que nos dejamos y nos sumamos. No nada más es el punto negro que está en toda la hoja blanca”, señaló el mexicano cuando le preguntaron por el hermano de Jenni Rivera.

Cuando mencionó el tema de las disculpas, él aseguró que él perdonó en su momento, dentro de “La casa de los famosos”, pero después sucedieron cosas que hicieron que todo se rompa nuevamente. Es por ello que considera que es muy difícil que haya una cercanía o amistad entre los dos, pese a que en un inicio eran vistos constantemente juntos en la convivencia.

“La verdad, no creo que haya vuelta atrás. Hay respeto. Lo que yo considero es que di mi corazón, luego perdoné, luego di una segunda oportunidad y, si esa chance, no se aprovechó, yo me esforcé en tenerla. Y si no es valorada, también considero que está bien, o sea, yo no voy a obligar a la vida a hacer las cosas de cierta forma. Lo acepto y yo aprendo. Así que yo ya lo dejé, di vuelta a la hoja. Yo desde que perdoné, perdoné; pero no creo que haya más allá. Lo roto, roto está”, aseguró.

El cantante regional es conocido, además de su carrera musical, por sus sonados romances (Foto: Lupillo Rivera / Instagram)

Por primera vez en el programa de Telemundo, el segundo y tercer lugar se llevaron premios en efectivo. En el caso de Romeh, subcampeón de la temporada, se adjudicó US$100,000 que son el reflejo de su esfuerzo por entretener al público. Sin embargo, es consciente de que solo no pudo haberlo logrado, así que ha tomado la decisión de repartir parte del premio con sus demás compañeros del cuarto Tierra, al cual él perteneció durante todas las semanas dentro de “La casa de los famosos”.

“Los quiero, es mi familia Tierra y eso creo que traspasó la pantalla y el público lo vio real. Cuando uno llega y tiene éxito tiene que entender que no fue de uno solo. Yo todo lo que he obtenido en mi vida ha sido en equipo. “Entonces haré una repartición con mi familia Tierra”, añadió en un acto de desprendimiento.