La cantante colombiana Shakira está nuevamente en el ojo de la tormenta tras celebrar, fiel a su estilo, un nuevo San Valentín, el primero luego de muchos años que lo pasará totalmente soltera y sin la compañía de quien fue su pareja y el padre de sus hijos, Gerard Piqué. Desde la comodidad de su mansión en Barcelona, Shakira apareció nada más y nada menos que limpiando y trapeando en uno de los ambientes de su casa que, a juzgar por las imágenes, sería la cocina.

En las imágenes, Shakira se muestra sonriente mientras canta el tema de la película Kill Bill “I might kill my ex” interpretado por SZA, en cuya letra la protagonista se la canta a un examor y a la nueva conquista de este, por lo que ahora todos han asumido que estas líneas estarían dedicadas al ex jugador del Barcelona, Gerard Piqué y su nueva conquista Clara Chía.

“Yo, yo, yo tal vez mate a mi ex, no es la mejor idea

Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué hasta aquí?

Tal vez yo mate a mi ex, aunque todavía lo amo

Prefiero estar en la cárcel que sola”

Se escucha en parte de la letra que la propia Shakira compartió a todos sus seguidores en este San Valentín. Al pie del video, Shakira no colocó ninguna descripción pero canta con mucha expresión este tema mientras está vestida de negro y con unos tacones altos.

El video tiene un gran número de comentarios por parte de los seguidores de la barranquillera pues este nuevo dardo está dirigido al papá de sus hijos y a Clara Chía, a quien se le señala como la tercera en discordia y por la que la relación entre Shakira y Piqué se acabó.

Shakira también ha compartido una imagen de su conejo y reveló cuál es su nueva tradición en San Valentín, mostrando que ahora prepara leche rosa y galleta para sus hijos antes de que se vayan a dormir.

Como se sabe, Shakira y Piqué terminaron su relación en junio de 2022, pero desde su ruptura, la cantante colombiana no ha dejado de acordarse de su expareja a quien le va dedicando tres de sus nuevas canciones: “Te felicito”, “Monotonía” y “Music Sessions #53″.