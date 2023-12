Taylor Swift es la Persona del Año 2023 de la revista Time, pero también es la flamante novia Travis Kelce. Esta relación llegó en el mejor momento de la carrera de la estadounidense y en medio de su ‘The Eras Tour’. El romance con el jugador de la NFL acaparó todas las miradas desde que ella empezó a acompañarlo desde el palco y alentar su buen desempeño; sin embargo, nadie sabía exactamente cuándo empezaron a salir. Varias semanas después, fue la propia cantante quien se animó a revelar el gran misterio y aquí te lo contamos.

Desde que empezaron los rumores con más fuerza se hizo habitual verla en los partidos de fútbol americano que disputaba la estrella y ‘tight end’ de los Kansas City Chiefs, incluso se robó el protagonismo en más de una transmisión de la National Football League. Pese a estar de gira con su ‘The Eras Tour’, ella siempre encontró la forma de seguir viéndose y hasta él la acompañó en uno de sus conciertos en Argentina; sin embargo, no había ofrecido declaraciones sobre cómo nació el romance.

El secreto del inicio de su relación

Taylor Swift dijo que todo empezó cuando el jugador de 34 años “adorablemente me exhibió en su podcast, lo que creo que fue tremendo”. Esto pasó en julio al contar que trató de darle su número de teléfono en una ‘friendship bracelet’ en una parada de la gira Missouri Eras, sin conseguirlo.

“Empezamos a salir justo después de eso. Así que en realidad estuvimos un tiempo considerable sin que nadie lo supiera, cosa que agradezco, porque llegamos a conocernos”, explicó para luego confesar que “ya éramos pareja” cuando fue vista por primera vez alentándolo en un partido de los Kansas City Chiefs contra los Chicago Bears en septiembre.

“Creo que algunas personas piensan que vieron nuestra primera cita en ese partido. Nunca seríamos tan psicóticos como para lanzar con fuerza una primera cita. Cuando dices que una relación es pública, eso significa que voy a verle hacer lo que le gusta, que nos estamos mostrando el uno al otro, que hay otras personas allí y que no nos importa. Lo contrario es que tienes que esforzarte mucho para que nadie sepa que estás saliendo con alguien. Y estamos orgullosos el uno del otro”, agregó.

CELEBS | Taylor Swift disfrutó de un partido de Travis Kelce junto a su madre Donna Kelce. (Foto: AFP)

Se declara fan del fútbol americano

Esta es la primera vez que Taylor Swift menciona al ‘tight end’ en una entrevista, aunque en un concierto en Argentina se animó a cambiar la letra de “Karma” para honrar al “chico de los Chiefs”.

La compositora señaló que cree que el futbol americano es un deporte “increíble” que se ha estado “perdiendo” toda su vida y reveló que le llama mucho la atención la forma en la que las cámaras de televisión siempre la encuentren en el palco del estadio.

“No sé cómo saben en qué palco estoy. La cámara está a media milla de distancia, no sabes en dónde, y no sabes cuándo te van a poner en la transmisión. No sé si apareceré 17 veces o una. Solo estoy ahí para apoyar a Travis, no tengo idea de si me están poniendo demasiado y molestando a algunos papás, Brads y Chads”, indicó.

