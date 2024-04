Macaulay Culkin encantó al mundo como el protagonista de “Mi pobre Angelito” (en inglés: “Home Alone”), la comedia navideña de la década de los 90′s, que se volvió un clásico de los 25 de diciembre. El actor se posicionó estrella infantil, aunque su carrera se vio interrumpida por un problema de adicción de las drogas, las ofertas de contratos volvieron a aparecer. Sin embargo, decidió rechazar ser uno de las figuras de “The Big Bang Theory”, una de las series más populares de todos los tiempos.

Hoy en día el actor, que logró quedarse en la memoria colectiva gracias a su icónico papel de ‘Kevin McCallister’, tiene una vida tranquila y disfruta de su relación con Brenda Song, la recordada London Tipton de las series “The Suite Life of Zack & Cody” y “The Suite Life on Deck” de Disney. Macaulay Culkin, además, fue reconocido con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el pasado 1 de diciembre del 2023.

En la actualidad, Macaulay Culkin sigue vigente en la pantalla. Una de sus últimas apariciones fue en la aclamada serie de terror ‘American Horror Story’ en el papel de ‘Mickey’, pero sin duda ser uno de los astrofísicos de la serie “The Big Bang Theory”, lo hubiese puesto de nuevo en la cima.

¿POR QUÉ MACAULAY CULKIN RECHAZÓ TRABAJAR EN THE BIG BANG THEORY?

Macaulay Culkin, de 43 años, reveló que recibió la propuesta para trabajar en la hoy aclamada serie “The Big Bang Theory”, de CBS, pero nunca se vio a sí mismo protagonizando una sitcom o una serie para la televisión .

“Me querían para The Big Bang Theory y les dije que no porque la premisa era algo así como, ‘Vale, va sobre dos frikis astrofísicos y una chica guapa se va a vivir con ellos... ¡Tachán!”, contó Culkin en el podcast Joe Rogan Experience.

“Esa fue la premisa. Yo les dije, ‘No, gracias, estoy bien’. Después me llamaron de nuevo y les volví a decir ‘No, no, no. De nuevo, me halaga, pero no’. Y luego me contactaron una vez más e incluso mi manager me insistió un poco”, añadió en la entrevista.

“The Big Bang Theory”, por entonces era nueva serie del productor de hits como “Roseanne” o “Dos hombres y medio”. Se emitió en CBS del 24 de septiembre de 2007 al 16 de mayo de 2019, con 12 temporadas y 279 episodios.

En el reparto de la serie formado por Parsons, Galecki, Kaley Cuoco, Kunal Nayyar y Simon Helberg logró hacer unos 900,000 dólares por episodio a 24 capítulos por temporada. Cabe mencionar que, como estrella infantil, Culkin pudo haber acumulado una riqueza de en torno a unos 20 o 25 millones de dólares, dinero con el que sigue manteniéndose para poder dedicarse a aficiones como la pintura, la escritura y la dirección de Bunny Ears, una web de estilo de vida.

Los actores de "The Big Bang Theory" lograron cobrar 900 mil dólares por episodio (Foto: CBS)

FICHA MACAULAY CULKIN