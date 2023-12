Jane Dipika Garrett, la flamante Miss Nepal 2023, logró hacer historia en el certamen de belleza a sus cortos 23 años. Si bien no se llevó el cetro como la mujer más bella del mundo, la joven nepalí hizo historia en el Miss Universo al ser la primera competidora de talla plus en quedar entre los primeros veinte lugares.

La esperanza de todo Nepal estaba puesta en Jane Dipika durante el Miss Universo 2023 celebrado en El Salvador. Y aunque la representante asiática no logró llevarse la corona, su participación no pasó desapercibida entre el jurado calificador al situarla entre los primeros veinte lugares del certamen.

Jane Garrett fue la representante de Nepal en el certamen de belleza más importante de 2023. Ella está muy orgullosa de sus curvas (Foto: @aayushofficial / Instagram)

En ese sentido, y una vez terminó la gala de representaciones, Jane Dipika Garret compartió ante un conocido medio sus impresiones acerca de su participación en el Miss Universo 2023, edición que se llevó a cabo en Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, San Salvador, El Salvador.

JANE DIPIKA GARRET: ASÍ FUE SU PARTICIPACIÓN EN EL MISS UNIVERSO 2023

Garret fue clara al demostrar agradecimiento tras el apoyo recibido por diferentes partes del mundo, pues hubo quienes la consideraban un símbolo de inclusión y representación de mujeres de tallas grandes.

De hecho, la nepalí de 23 años cree que su participación en el Miss Universo fue todo un acontecimiento en la industria, pues era una manera de aceptar la diversidad en la industria de la belleza, dejando atrás los cánones y estereotipos de una modelo.

“Realmente no esperaba recibir tantos aplausos en el escenario ni tanta atención. Y no esperaba nada. Solo estaba allí para representar a mi país y a las mujeres de todo el mundo. Y ese era mi objetivo”, aseveró la modelo al medio “Fox News Digital”.

Jane Garrett lanzándonos una mirada de ensueño (Foto: Miss Universo)

Sin embargo, no todo fue color de rosa para la modelo. Y es que Jane confesó que también percibió comentarios negativos de su participación. Algunos eran simplemente calificativos hacia su persona y demás insultos por su físico.

“Veo cosas como, ‘Oh, ella es una ballena’ o ‘Eso es asqueroso’. ‘Voy a vomitar’. O como, ‘Ella está promoviendo la obesidad’. Y es como si ni siquiera supieran mi historia. Ni siquiera saben por lo que estoy pasando”, continuó diciendo al señalado medio de comunicación.

¿CUÁL ES LA ENFERMEDAD DE JANE DIPIKA GARRET?

Ante tantas convergencias de opiniones, la modelo de 23 años hizo una reflexión sobre la manera en que la sociedad juzga a las modelos de talla grande, pues muchos de ellos no saben los factores por los que una reina de belleza puede experimentar. “Y ese es su problema. No dejo que eso me moleste… La sociedad puede ser muy cruel. A veces la gente puede ser muy cruel”, ahondó Jane.

Y es que la Miss Nepal 2023 fue diagnosticada con síndrome de ovario poliquístico o SOP, una condición que altera la capacidad de andrógenos de las mujeres.

Sea como fuere, no queda duda de que la flamante Miss Nepal dejó huella en la historia del certamen. Más allá de subjetividades o gustos, quedó demostrado que la belleza puede encontrarse en todo tipo de mujeres, desafiando incluso los gustos más exquisitos del jurado.

Jane Garrett fue la representante de Nepal en el certamen de belleza más importante de 2023 (Foto: Miss Universo)

Finalmente, dejó un mensaje de aceptación para todos, recomendando que se amen sin tener que tomar en cuenta la opinión de los demás. “Y luego creo que es muy importante aceptar quién eres y amar quién eres y no tratar de encajar en lo que la sociedad dice que es hermoso”, concluyó.