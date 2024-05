Verónica Toussaint falleció el 16 de mayo de 2024 a los 48 años tras una larga lucha contra un cáncer de mama. En 2021, le detectaron un tumor en el seno izquierdo que se había extendido hasta la axila. Aunque la actriz y presentadora mexicana se sometió a un tratamiento oncológico y recibió el apoyo de familiares y amigos, no logró superarlo. Una de las personas que estuvo a su lado fue su novio, a quien ella llamaba cariñosamente “El Güero”. ¿Qué más se sabe sobre él?

Aunque la también comediante nunca reveló su novio, contó que se trata de un empresario que se dedica a la industria textil. En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en julio del 2022, reveló que lo conoció cuando se enfrentaba a esa terrible enfermedad. “Si me preguntas cuánto llevo con él, llevo 16 quimios, dos cirugía, dos COVIDs y 15 radios”, detalló.

En esa ocasión, Verónica Toussaint lo describió como “fantástico, un guerrerazo y un regalo de la vida”, porque se “aventó el tiro” y la acompañó durante su ardua lucha contra el cáncer de mama. “‘El Güero’, que es una preciosidad que la vida me regaló y también es una de las razones por la cual estoy agradecida a este proceso, porque lo he vivido enamorada. Tener una ilusión mientras estoy viviendo esto, él es un guerrerazo por aventarse el tiro de acompañarme e irme conociendo (mientras lucho con el cáncer”, aseguró.

Verónica Toussaint y su novio “El Güero” empezaron a salir poco antes de que ella empezara su tratamiento contra el cáncer (Foto: Captura de YouTube/ Imagen Entretenimiento)

VERÓNICA TOUSSAINT Y “EL GÜERO”

En la misma entrevista admitió que “El Güero” era el amor de su vida. “Es muy bonito, porque te enamoras teniendo un camino recorrido; entonces, te puedo decir que absolutamente estoy enamorada”.

En uno de los capítulos del programa “‘Divina Comida”, Verónica Toussaint contó más detalles sobre cómo conoció a su novio, cuando le dijo que tenía cáncer en la segunda cita y el apoyó que le dio durante su tratamiento.

“Yo espero que mi novio todavía me aguante, es muy hermoso, lo amo, es lo máximo y lo conocí apenas que iba a empezar la quimio y le dije: ‘ahora es cuando, si te quieres salir corriendo porque yo voy a empezar todo este proceso y está difícil’ y me contestó una joya: ‘al contrario, va a ser un honor estar contigo’”, contaba en ese momento.

También compartió que le encantó la forma en que reaccionó a la noticia y los comentarios que realizó. “Era la segunda vez que me veía en su vida. Era el segundo date, después fuimos a mi casa, me da mi primer beso y me dice una joya: ‘besas cabr… por fa no te mueras’ y solté un carcajadón y para mí la comedia es súper importante y que me haya dicho eso fue increíble y que además esta persona que decidió quedarse en mi peor momento físico y momento más intenso, espiritual y mental y le decía: ‘ojalá te quedes y aguantes a que pase este tiempo y que me conozcan con mi energía, como soy yo’. Hizo que esos seis meses fueran increíbles”.

La imágenes de Verónica Toussaint y su novio “El Güero” que compartió Gustavo Adolfo Infante en su entrevista (Foto: Captura de YouTube/ Imagen Entretenimiento)

DATOS PERSONALES DE VERÓNICA TOUSSAINT