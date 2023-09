Solamente pasaron cuatro días de haber lanzado “Mía”, la canción dedicada a su hija Cattleya, para que Yailin La Más Viral vuelva a la escena musical, ya que este 28 de septiembre de 2023 estrenó “Feefafo”, junto a Tekashi 6ix9ine y Ben EI. ¿Cómo es el videoclip y cuál es su significado?

Cabe señalar que esta es la tercera colaboración entre la popular Chivirika y el rapero estadounidense, quienes tienen un romance; precisamente, el intérprete de “Shaka Laka” fue el que ayudó a impulsar la carrera de la exesposa de Anuel AA.

ASÍ ES EL VIDEDOCLIP DE “FEEFAFO”

“Feefafo” es la nueva colaboración musical de Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine con Ben EI. En el video, la pareja nos muestra cuán pasional es su relación. En un primer momento, vemos por unos segundos a la rapera haciendo movimientos sensuales en una escenografía oscura con un tono rojo, luego -en otro escenario- aparece brevemente Tekashi, delante de un auto salpicado con pintura fosforescente, en medio de rayos y relámpagos, y finalmente apreciamos a Ben IE cantando, este luce unas gafas oscuras y un conjunto fosforescente.

Las imágenes de los tres, en espacios oscuros con iluminación fosforescente, aparecen indistintamente, aunque llama más la atención donde sale la dominicana, quien lleva diminutas prendas y haciendo gestos muy sugerentes.

La canción es cantada por los tres, pero la parte que le toca a Yailin lo hace en español, acostada y haciendo en todo momento movimientos que dejan poco a la imaginación.

PARTE DE LAS LETRAS DE “FEEFAFO”

Como lo señalamos en el párrafo anterior, la intervención de Yailin La Más Viral se hace completamente en español. Con un look sensual y prendas diminutas que muestran su exuberante cuerpo pintado de negro brillante simulando ser petróleo, mantiene enganchada la mirada de quienes llegan a ver “Feefafo”.

“Yo me perdí, yo me dejé llevar cuando te vi, con un trago fue como me enloquecí, solo una noche y toda mi vida te la di, y terminamos en Tel Aviv (…). Vamo’ a pasarla bien, que contigo tú estás bien, sigue mirándome, que esta noche yo te robaré”, se le escucha.

SIGNIFICADO DE LA CANCIÓN “FEEFAFO”

Las letras y el sugerente video de “Feefafo”, en el que vemos a la rapera con sus sensuales movimientos, solamente tienen un significado: la pasión extrema que hay en la relación de Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine, quienes mencionan lo que hacen cuando se encuentran en la intimidad.

Asimismo, en el videoclip vemos a los artistas luciendo outfits verdes fosforescentes, mientras bailan, toman y se divierten.