A lo largo de dos décadas, William Levy y Elizabeth Gutiérrez tuvieron una relación que incluso los animó a formar una familia con dos hijos. Sin embargo, durante todo ese tiempo, la pareja tuvo muchos altos y bajos, polémicas y rumores. También, como otros romances de famosos, rompían y volvían de manera constante, pero al final de todo siempre volvían a sus brazos a continuar con ese amor que los unió en 2002, hasta que en enero de 2022 todo cambió.

Por aquel entonces, el actor cubano publicó un mensaje en sus redes sociales informando el final definitivo de su romance con la madre de sus hijos. Todos creíamos que era una de sus acostumbradas rutinas de terminar y volver, pero hasta el momento, después de más de dos años, eso no ha sido así y parece que, ahora sí, es el final rotundo. Pese a que se conoció que habían tenido una ruptura, nunca se supo qué fue lo que determinó el final, es decir, las causas.

Lo que sí hubo fue una serie de rumores al respecto y en su mayoría apuntaban a una presunta infidelidad o nueva relación de William Levy, lo cual hasta ahora no ha sido confirmado, así que podría quedar descartado y como simples habladurías. No obstante, la presencia de una supuesta tercera persona en discordia sigue siendo la principal hipótesis en medio de todo este confuso culebrón. Es más, se tildó a Samadhi Zendejas como la nueva novia, pero, ¿qué sabemos al respecto?

LOS RUMORES DE UNA RELACIÓN ENTRE WILLIAM LEVY Y SAMADHI ZENDEJAS

Mientras que Elizabeth Gutiérrez ha ido publicando —hasta ahora— mensajes en redes sociales que darían indicios de lo mal que se siente por haber terminado su relación con el cubano, William Levy ha preferido andar por la sombra en ese aspecto y no hablar mucho al por respeto de todas las personas que están implicadas, incluyendo a sus dos hijos, quienes serían los más afectados, por más que sean ya unos jovencitos algo grandes.

En ese silencio, al actor se le ha ido vinculando con varias chicas, pero nunca hubo una confirmación oficial, aunque sí hubo una que ha trascendido por encima de otras y se afianzó como la principal supuesta nueva novia del cubano. Sí, como ya lo habrás imaginado por el titular de la nota, se trata de Samadhi Zendejas, actriz mexicana, con quien compartió roles protagónicos en la telenovela “Vuelve a mí” de Telemundo.

Desde que iniciaron las grabaciones de la ficción latina los dos actores fueron vinculados sentimentalmente, ya que se les veía juntos incluso cuando no estaban filmando alguna escena. Ambos tuvieron una química enorme que se transmitió en las pantallas y también en las redes sociales. Sobre su presunta relación, ambos negaron ello y afirmaron que eran grandes amigos y nada más que eso. No obstante, los rumores continuaron.

“Vuelve a mí” terminó hace algunas semanas en la señal de Telemundo, pero ahora llegó a la plataforma ViX para toda América Latina, por lo que miles de personas han comenzado a hacerse fanáticos de la historia y de los actores. Para agradecer la preferencia y cariño en redes sociales, Samadhi Zendejas subió un video en un auto junto a William Levy, generando que los comentarios sobre una presunta relación nuevamente empiecen y con más fuerza.

En tanto, Elizabeth Gutiérrez, tras la publicación de ese material audiovisual, también usó su cuenta de Instagram para dar algunas palabras, que no sabemos si son dedicadas para la joven actriz mexicana, pero muchos creen que sí, así que solo serán tomadas como presuntas respuestas a lo que vio en redes sociales.

“Sigue ordeñándolo. Así conozco más. Gracias por enseñarme lo que no había visto. No sé si le convenga. Tú sigue. Si ‘alguien’ puede tenerlo, yo no lo quiero”, publicó, entre otras cosas.

William Levy y Samadhi Zendejas durante las grabaciones de “Vuelve a mí” (Foto: Telemundo)

¿SAMADHI ZENDEJAS FUE LA CAUSANTE DE LA SEPARACIÓN DE WILLIAM LEVY Y ELIZABETH GUTIÉRREZ?

De acuerdo con las declaraciones que ambos actores han dado con motivos de promocionar la telenovela “Vuelve a mí”, ellos ya se habían visto anteriormente gracias a un programa de baile de Telemundo, en el que ella era concursante y él actuó como jurado. Sin embargo, nunca habían cruzado palabras hasta que iniciaron las grabaciones de la ficción, así que la mexicana no debería ser la causante del final de la relación del cubano y la madre de sus hijos. Al menos, eso suponemos.

Lo que sí podría tener más lógica es que la actriz de 29 años sea la causante de que Levy y Gutiérrez no hayan retomado su relación, pero no se sabrá ello con exactitud, a menos que en un futuro confirmen algo con una declaración o se muestren como pareja. No obstante, hay indicativos de que, quizá, no haya nada entre los dos, de acuerdo con una publicación de People en Español en su sitio web.

Según una fuente cercana al actor, esta vez sí es definitivo el final de su relación con Elizabeth Gutiérrez. Así mismo, se dejó en claro que el actor no tiene ningún tipo de relación sentimental con Samadhi Zendejas y que ellos no se ven desde que se terminó la telenovela.