La modelo y Miss Universo 2010, Ximena Navarrete, fue parte fundamental de un grupo de mujeres que tuvo la gran responsabilidad de elegir a la nueva Miss Universo 2022, cuya corona y cinta se la otorgaron a Miss USA, R’Bonney Gabriel. Tras esta premiación, una ola de críticas se fueron en contra de la norteamericana con orígenes filipinos, pues para muchos en esta elección hubo fraude.

A raíz de esto, la Ximena Navarrete tomó la palabra y contó los detalles inéditos de cómo es la premiación del Miss Universo y explicó los motivos por los que no podría haber fraude alguno en este concurso.

“Yo les puedo contar que yo no fui parte de ese jurado que seleccionó a esas 16, hay diferentes paneles de jurado, a mi me tocó ser jurado para el show en vivo de la parte final. A mí ya me dan el top 16 y de ese top, empiezo a votar y me enseñan sus entrevistas que hicieron con el jurado en privado y puedo ver material de ese top 16″, afirmó.

La mexicana también defendió la elección de R’Bonney Gabriel: “La nueva ganadora es hermosa, está súper preparada, así como a ella le tocó ganar este año, entonces los otros países se quedan inconformes porque su candidata no ganó, eso lo entiendo perfectamente”.

“Solamente les puedo decir que somos un jurado votando en una máquina o computadora, los números que ponemos no se mueven, ni se pueden arreglar, no hay manera de que esto sea algo ilegal o mal hecho”, agregó.

La mexicana Ximena Navarrete también lamentó que su compatriota Miss México, Irma Miranda, quien no fue considera ni siquiera en el top 16 de las más bellas del mundo. “Me dio mucha tristeza que no entró Miss México, pero teníamos muchas ganas de verla, estaba muy guapa y muy preparada y nos quedamos con las ganas de escucharla y de verla en el escenario. Me dio mucha tristeza al igual que mucho de ustedes el no verla”, señaló.

Como se sabe, el top 5 quedó conformado por: Miss Venezuela - Amanda Dudamel, Miss Puerto Rico - Ashley Cariño, Miss Curacao - Gabriëla Dos Santos, Miss República Dominicana - Andreina Martínez.