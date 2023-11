Hoy jueves 23 de noviembre, una de las festividades más emblemáticas de Estados Unidos se realiza en las calles de Manhattan, Nueva York:, nos referimos al Desfile de Macy’s por el Día de Acción de Gracias, el cual nos tiene acostumbrados a un espectáculo lleno de color. ¿Cuál es el recorrido? ¿A qué hora inicia? Estas y otras interrogantes en los siguientes párrafos.

Antes te damos a conocer que este desfile se realizó por primera vez en 1924. “Durante casi 100 años, el Desfile de Acción de Gracias de Macy’s ha sido sinónimo del comienzo de la temporada navideña, la celebración y la unión. Estamos orgullosos de tener esta responsabilidad y esperamos compartir nuestros increíbles diseños, globos con personajes gigantescos y entretenimiento de primera clase, todo ello seguro para crear recuerdos para toda la vida en los fans del desfile en todo el país”, señaló Will Coss, productor ejecutivo del evento, en un comunicado de Macy’s.

HORARIO DEL DESFILE DEL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS DE MACY’S

La edición 97 del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s comienza a las 8:30 a.m. (hora local de Nueva York), media hora antes de lo acostumbrado. El cantante, compositor y pianista de jazz Jon Batiste dará el banderazo de salida. El evento finalizará a las 12:00 p.m.

EL RECORRIDO

Las carrozas y globos que forman parte del Desfile de Acción de Gracias de Macy’s 2023 tienen el siguiente recorrido: salen a las 8:30 a.m. desde West 77th Street y Central Park West, tras seguir de forma lineal llegarán hasta Columbus Circle para luego girar en Central Park South, de inmediato continuarán hacia la Sexta Avenida hasta llegar a West 34th Street. Cuando todos lleguen al Macy’s Herald Square, el evento habrá concluido.

El globo "Mr. Monopoly" recorre Broadway durante el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's el 28 de noviembre de 2002 en Nueva York (Foto: Stan Honda / AFP)

¿CÓMO PUEDO VER EL DESFILE SI NO PUEDO IR?

Si no puedes ir a presenciar el Macy’s Thanksgiving Day Parade 2023, no estés triste, ya que NBC lo transmitirá en vivo desde las 8:30 am (hora local).

También Peacock hará lo mismo, solamente deberás tener una cuenta Peacock Premium. Cabe señalar que actualmente esta plataforma de streaming no ofrece una prueba gratuita.

¿QUÉ VEREMOS EN EL DESFILE DEL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS DE MACY’S?

De acuerdo con el sitio web del evento, en el Desfile de Acción de Gracias de Macy’s 2023 presentará 25 globos gigantes, 6 bicicletas con globos, 31 carrozas, 11 bandas de guerra y 18 actos musicales.

Charlie Brown recorre Times Square durante el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's en Nueva York el 25 de noviembre de 2004 (Foto: Timothy A. Clary / AFP)

LOS GLOBOS QUE SE PRESENTAN EN EL DESFILE DEL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS DE MACY’S

Beagle Scout Snoopy (Peanuts Worldwide)

Bluey y su globo Keepy Uppy (BBC Studios’ Bluey)

Blue Cat & Chugs (Digital collectibles)

Diary of a Wimpy Kid (Abrams Book’s Diary of a Wimpy Kid)

Dino y Bebé Dino (Sinclair Oil)

Gokú (Dragon Ball Z)

Grogu (Star Wars: The Mandalorian)

Po de Kung Fu Panda (Kung Fu Panda 4)

Leo (Netflix’s Leo)

Monkey D. Luffy (One piece)

Patrulla Canina Nickelodeon & Spin Master’s PAW Patrol)

Pillsbury Doughboy (Pillsbury)

Pikachu & Evee (The Pokémon Company)

Red Titan (Ryan’s World)

Ronald McDonald (McDonald’s Estados Unidos)

Bob Esponja y Gary (Nickelodeon)

Smokey Bear (U.S.D.A. Forest Service)

Stuart el Minion (Illumination)

Tiptoe (Macy’s)

Tío Dan (Illumination’s Migration)

Bob Esponja durante el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's en la ciudad de Nueva York (Foto: TIimothy A. Clary / AFP)

LAS CARROZAS DEL DESFILE DEL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS 2023

1-2-3 Plaza Sésamo (Sesame Workshop)

¡Alegría de la gran ciudad! (Spirit of America Productions)

Gran pavo espectacular (Jennie-O)

Pájaros del mismo plumaje fluyen juntos (Peacock)

El Cambiador de Ladrillos (The LEGO Group)

Campamento Snoopy (Peanuts Worldwide)

Celebración Gator (Oficina de Turismo de Luisiana)

Colosal ola de maravillas (Kalahari Resorts and Conventions)

Deck the Halls (Balsam Hill)

Mascotas Elfos (The Lumistella Company)

Fábrica de chocolate de fantasía (Kinder)

La deslumbrante fiesta de baile de Geoffrey (Toys “R” Us)

Cosecha en el Valle (Green Giant)

Conmovedora cuenta regresiva para las fiestas (Hallmark Channel)

Encendiendo recuerdos (Solo Stove)

Árbol de Navidad cantor de Macy’s (Macy’s)

La magia se encuentra con el mar (Disney Cruise Line)

Caos mutante (Nickelodeon y Paramount)

Palacio de los Dulces (Brach’s)

Tiburón bebé Pinkfong (Nickelodeon)

Gente de la primera luz (Macy’s)

Trineo de Papá Noel (Macy’s)

Tom Turkey (Macy’s)

El paraíso invernal en Central Park (Macy’s)

The Wondership (Wonder)

El delicioso mundo de Wonka (Película Wonka de Warner Bros.)

Coche zapato rojo grande (McDonald’s)

Good BurgerMobile (Good Burger 2 de Paramount+)

Un momento feliz (Desfile navideño universal con Macy’s)

El globo Hello Kitty flota por Central Park West durante el 87º Desfile del día de Acción de Gracias de Macy's en Nueva York el 28 de noviembre de 2013 (Foto: Timothy Clary / AFP)

¿QUÉ ARTISTAS ESTARÁN EN EL DESFILE DEL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS 2023?