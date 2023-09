¿QUÉ PASÓ CON JOSH STEINER?

Josh Seiter ha sido uno de los tantos participantes del programa “The Bachelorette”. Él es recordado por su efímera participación en la temporada 11, en la que trató de conquistar y ganarse el corazón de Kaitlyn Bristowe.

En aquella edición del programa, que fue televisada en 2015, Josh Seiter fue eliminado en la primera semana, pero ello le sirvió para ganar algunos seguidores más en las redes sociales, quienes ahora lloran su partida a la temprana edad de 36.

SU PRESUNTO FALLECIMIENTO

Haciendo uso de las redes sociales del modelo, la familia de Josh Seiter, en teoría, había publicado un comunicado en el que se informaba el lamentable fallecimiento y se resalta las grandes cualidades que este ser humano tenía en vida.

“Con gran pesar compartimos la trágica noticia del inesperado fallecimiento de Josh. Como pueden atestiguar todos los que lo conocieron, era una luz increíblemente brillante en un mundo cada vez más oscuro. Su voz intrépida y su espíritu indomable ayudaron a miles de personas en sus momentos más oscuros a sentirse un poco menos solas”, se podía leer al inicio del documento.

¿QUÉ MÁS DECÍA EL COMUNICADO DE JOSH SEITER?

Si nos fijamos detalladamente en lo que se escribió en el comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la familia no específica cómo murió o qué fue lo que ocurrió con exactitud. Sin embargo, hacen referencia a la salud mental de las personas, aconsejándolas a pedir ayuda cuando sea necesario y evitar la soledad en esos momentos.

“Cualquiera que esté experimentando una crisis de salud mental y esté necesitando ayuda, la línea 988 SMS atiende 24/7. Es gratis y confidencial...”, se añade en el comunicado.

Al hacer esa aclaración dentro del comunicado, nos hace suponer que el fallecimiento de Seiter estaba relacionado con la salud mental, lo cual tendría cierta lógica. Y es que en sus redes sociales él mismo comentó que en el pasado tuvo problemas de ese tipo.

De acuerdo a lo que él contó en múltiples oportunidades, cuando era joven, tuvo severos problemas mentales que lo obligaron a estar internado en un pabellón psiquiátrico. incluso, reveló que intentó acabar con su vida en una oportunidad.

Desde entonces, él ha estado batallando contra la ansiedad, la depresión y demás trastornos, al punto de asegurar varias veces que no se iba a rendir. Es más, en su última publicación de Instagram, hecha el 24 de agosto, escribió lo siguiente: “Sobreviviendo a la depresión y ansiedad un día a la vez, con una sonrisa”.

Este fue el comunicado confirmando su fallecimiento (Foto: Josh Seiter / Instagram)

¿QUÉ PASÓ CON JOSH STEINER?

El mismo exconcursante de “The Bachelorette” a través de sus redes sociales, publicó un video asegurando que el mal entendido se dio porque hackearon su cuenta. “Como pueden ver, estoy vivo y coleando: mi cuenta fue pirateada”, menciona el influencer.

“Durante las últimas 24 horas, he estado intentando desesperadamente entrar en ello. Alguien estaba gastando una broma cruel y burlándose de mi enfermedad mental y de las luchas que he pasado con la depresión y los intentos de suicidio, y lamento todo el dolor que causaron cuando hicieron esa publicación. Acabo de regresar a mi cuenta. Voy a hacer todo lo que pueda con mi equipo para tratar de identificar quién estuvo detrás de esto, pero nuevamente, me disculpo por la confusión”, añadió

¿QUIÉN ES JOSH STEINER?

Según el reporte de varios medios de comunicación, Josh Seiter, quien se había declarado bisexual este año, es un actor de cine adulto y modelo, aunque también se puede destacar por ser parte de la farándula estadounidense y también por ser un destacado influencer.

Cuando era más joven y superó la crisis mental que tuvo, ingresó a la facultad de Derecho y pudo graduarse con muy buenas notas, así que podía darse el lujo de asegurar que era alguien profesional.

Con el paso del tiempo, le llegó la oportunidad de aparecer en “The Bachelorette”. Si bien no se mantuvo mucho tiempo en el show, muchos lo recuerdan por esas apariciones.

También se informa que, en vida, él era un bailarín exótico y que estaba a poco de protagonizar una película para adultos, lo cual fue anunciado en su Instagram, aunque luego lo eliminó.