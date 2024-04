El programa “Juego de voces” en Univision tuvo un momento inesperado cuando la cantante Lucero hizo una revelación sorprendente sobre su exesposo Manuel Mijares. Este suceso ha generado gran atención en las últimas horas y ha sido tema de conversación en la prensa de espectáculos de Estados Unidos y México. ¿Qué ocurrió exactamente para que Lucero hiciera esta declaración tan impactante y cuál fue la peculiar canción que utilizó el cantante para responderle a la madre de sus hijos?

Como cada fin de semana, “Juego de voces” sigue demostrando ser uno de los espacios más esperados de la cadena Univision. El sintonizado espacio de canto logra enfrentar a varias celebridades latinas junto a sus talentosos hijos en una serie de desafíos que prueba sus habilidades musicales. Y anoche apareció nada menos que la regiomontana Lucero.

La reconocida cantante de 54 años, quien estuvo casada con Mijares, llegó al programa que conduce Angélica Vale para ser parte del staff de invitados y apoyar a su hija Lucerito. Ambas cantaron a dúo un tema musical y se llevaron las palmas del jurado y los asistentes.

La cantante Lucero y su hija Lucerito (Foto: Univision)

“La admiro demasiado, le agradezco muchísimo todo el apoyo que ella me ha dado y siempre estaré eternamente agradecida con ella. Y estoy muy nerviosa de cantar con ella porque impone mucho esta señorita, pero estoy superemocionada”, contó Lucerito Mijares con un semblante notoriamente emocionado.

LUCERO ¿AÚN AMA A MIJARES? CANTANTE MEXICANA SE CONFIESA EN “JUEGO DE VOCES”

Sin lugar a dudas fue la participación de Lucero, Lucerito y Mijares la cereza del pastel de la edición del 21 de abril de “Juego de voces”. No solamente por el enorme talento musical de los exesposos, sino por el pasado en común que ambos guardan fuera de los escenarios.

No obstante, para esta ocasión fue Lucero quien se robó el protagonismo de la noche, pues luego de interpretar un tema junto a su familia, reveló accidentalmente sus sentimientos hacia su exmarido Mijares, con quien mantuvo un compromiso durante 14 años.

“Mi familia, mis amigos hermosos que los amo. Al de en medio no (refiriéndose a Mijares), no al del en medio lo amo mucho, claro que sí”, aseveró Lucero mientras miraba fijamente a Mijares y a su hija.

COMO DICES QUE DIJISTE LUCERO AY DIOS MIO AGARRENME QUE ME DA ALGO, YA VUELVAN PORFAVOR, LOS AMO MUCHÍSIMO pic.twitter.com/Z5UP0gUncM — Pau 💖 (@pau_lucerina) April 22, 2024

Tengamos en cuenta que Lucero y Mijares estuvieron involucrados sentimentalmente durante casi 15 años. Su ruptura fue sumamente controversial en su momento, y aunque no se dio en los mejores términos, a día de hoy se puede evidenciar una buena relación entre ambos.

La cantante Lucero se volvió tendencia tras confesar su afecto por Manuel Mijares. ¿Será este acaso el inicio de una eventual reconciliación entre ambos luego de que el cantante mexicano terminara su relación con Pita de la Vega?

LA CANCIÓN QUE MIJARES LE DEDICÓ A LUCERO EN “JUEGO DE VOCES”

En esa línea, vale mencionar que madre e hija se encontraban compitiendo en un reto musical contra Mijares y Daniela Romo, quien también fue parte de los invitados al show. De inmediato, la conductora empezó con las preguntas que encenderían el set de Univision.

“Lucero, ¿qué prefieres: que gane Lucerito o que pierda Mijares?”, cuestionó Vale. “Híjole, con la pena mi Dani, que superpierda Mijares, no hay problema”, contestó Mijares sin pensarlo un segundo.

Acto seguido, Mijares decidió responderle a su exmujer con una canción de su repertorio musical: “Si me tenías, por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo, por qué saltaste hacia el abismo de otros besos, si me tenías cada mañana en el reflejo de mis sueños, si me tenías…”, empezó cantando el oriundo de Ciudad de México.

De inmediato, la propia Lucero se unió a la interpretación y todos los asistentes no tardaron en contemplar la química entre ambos.

Eso sí, fue la propia Lucerito quien se animó a bromear respecto a la escena que sus padres estaban protagonizando en vivo. “Se gustan …”, indicó Lucerito al notarlos a ambos nerviosos.}