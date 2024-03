Una deslumbrante reunión de glamour, celebridades y riquezas tuvo lugar en la preboda de Anan Ambani y Radhika Merchant en la India, donde se congregaron algunas de las personalidades más prominentes del mundo. Además de contar con la presencia de invitados distinguidos como Ivanka Trump, Mark Zuckerberg, Hillary Clinton y Bill Gates, el evento tuvo como invitada especial a la talentosa Rihanna, quien recibió una generosa suma durante la ceremonia previa al matrimonio de una de las familias más adineradas de Asia. ¿Logras adivinar de cuántos ceros estamos hablando?

Quien puede costear una fiesta con Rihanna de fondo debe saber que no es para nada barato, pero si eres uno de los magnates más acaudalados del continente asiático, eso no debe suponer ningún problema. Y es que durante el evento de preboda de Anan Ambani y Radhika Merchant, la intérprete de éxitos como “Diamonds” ofreció un show para 1200 personas tras casi 7 años de ausencia.

Rihanna ofreció un concierto en una boda en la India y las imágenes se volvieron virales en las redes sociales. (Foto: ANGELA WEISS / AFP).

Eso sí, y como mencionamos líneas arriba, la esposa de A$AP Rocky no es una artista que esté al alcance de todos. Según reportaron medios como El País, los Ambani destinaron varios ceros para la realización de este magno evento.’

ESTO COBRÓ RIHANNA POR CANTAR EN LA PREBODA DE LOS AMBANI EN LA INDIA

Según La Sexta, la oriunda de Barbados cobró la friolera suma de 9 millones de dólares. Su repertorio constó de 19 temas, entre los que destacan “Man Down”, “We Found Love”, “Work”, “Diamonds”, o “Bitch Better Have My Money”.

Como era de esperarse, en las redes sociales, se difundieron fragmentos de actuaciones como “Wild Thoughts” y “Birthday Cake”, e incluso se pudo ver cómo la artista y empresaria bajó del escenario para bailar con las estrellas de Bollywood invitadas, como la actriz Janhvi Kapoor.

Además, la celebración contó con un espectáculo de luces en el cielo, en el cual se emplearon cientos de drones para crear una imagen colorida que representaba a los recién casados y varios animales exóticos, incluyendo dos pájaros, un elefante, un tigre, un león y un pavo real. “Para la boda de mi hijo menor, Anant, con Radhika, yo tenía dos deseos importantes: primero, quería celebrar nuestras raíces. Segundo, quería que la celebración fuera un tributo a nuestras artes y cultura”, reza en un vídeo para la prensa Nita Ambani, la progenitora del novio.

ASÍ FUE LA CELEBRACIÓN DE PREBODA DE LOS AMBANI EN LA INDIA

Según reportes de medios indios, los Ambani contrataron a 21 chefs para supervisar los diversos menús durante los tres días de celebración, durante los cuales se sirvieron un total de 2,500 platos exclusivos. El desayuno ofrecía más de 70 opciones diferentes, mientras que tanto el almuerzo como la cena presentaban más de 250 opciones, garantizando así que ningún plato se repitiera de una noche a la siguiente.

Además, la guía enviada a los invitados detallaba la disponibilidad de servicios de lavandería, planchado, maquillaje, peinado e incluso asistentes para ayudar a vestir el sari, el tradicional atuendo indio para mujeres compuesto por varios metros de tela que deben ser envueltos en el cuerpo de manera elegante.

También, se extendieron invitaciones al primer ministro de Catar, Mohamed bin Abderrahman Al Thani; a la reina de Bután, Jetsun Pema; al director ejecutivo de Adobe, Shantanu Narayen; al presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab; al expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga; y al ex primer ministro de Australia, Kevin Rudd.

La preboda de los Ambani es uno de los eventos más laureados de todo Asia (Foto: AFP)

La celebración ha sido de carácter privado, al igual que lo será la boda, aunque es difícil mantener en secreto un evento de esta envergadura. Los medios de comunicación han logrado capturar detalles de la fiesta, y los propios invitados han compartido sus imágenes en las redes sociales. Y todo hace indicar que lo mostrado en esta nota es apenas el comienzo.