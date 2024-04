El eclipse solar total de este 8 de abril es el evento astronómico más esperado y comentado en Estados Unidos, México y otros países. Se podrá presenciar cómo la Luna estará en medio del Sol y la Tierra, por algunos minutos, un fenómeno que los ciudadanos quieren ver con sus propios ojos. Sin embargo, así sea por algunos segundos, los que vean el eclipse de forma directa, con o sin lentes especiales, dañarán su vista de manera temporal o permanente.

De acuerdo a la Nasa, no es frecuente que suceda un eclipse solar total y, por ello, es más que especial en la comunidad científica. “En ese recorrido, la Luna bloquea completamente la luz del Sol durante unos minutos. ¡Se pone tan oscuro que parece de noche durante la luna llena!”, señala en su página web.

Esta condición de algo infrecuente también llama la atención de los ciudadanos, quienes preparan, incluso, algunos rituales personales o colectivos con el fin de presenciar el eclipse solar total. Lo que no saben es que pueden exponer su vista y la de su familia si no toman las medidas necesarias.

“Una dosis muy pequeña (de rayos solares ultravioleta o radiación infrarroja) podría causar daño a algunas personas”, dijo el doctor Yehia Hashad, oftalmólogo especialista en retina, a CBS News. Hay casos de pacientes que tienen parte o toda la sombra de la medialuna en los ojos como parte del daño ocular tras ver un eclipse solar.

¿QUÉ ME PUEDE PASAR SI MIRO EL ECLIPSE SOLAR SIN LENTES ESPECIALES?

Si miras un eclipse solar total sin lentes recomendados por la Nasa, con la norma internacional de seguridad ISO 12312-2, dañarás tus ojos de manera temporal o permanente. Esto sucederá así veas el evento astronómico por algunos segundos. Incluso si llevas gafas especiales, todavía corres el riesgo de tener problemas oculares.

Por eso, lo que recomiendan los especialistas es presenciar de manera indirecta el eclipse, con la protección adecuada, y así evitar la conocida retinopatía solar, la cual no tiene un tratamiento. Si tienes daños, solo queda esperar que la vista mejore o vivir con las secuelas respectivas.

“Si alguien mira brevemente el eclipse, si es extremadamente breve, en algunos casos no habrá daños. Pero los daños pueden ocurrir incluso en una fracción de segundo en algunos casos”, señaló el doctor Jason P. Brinton a CBS.

Agregó que tuvo un paciente que, en 2017, vio un eclipse solar por 20 segundos, sin protegerse, y ahora tiene una media luna negra en la retina, una interferencia en la visión permanente. Esa figura no desaparecerá de su visión.

Lentes especiales para poder estar frente al eclipse solar total (Foto: AFP)

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE RETINOPATÍA SOLAR?

De acuerdo a una investigación registrada por la Sociedad Oftalmológica de Madrid, estos son los síntomas de la retinopatía solar:

Disminución de la agudeza visual

Cefaleas

Cambios en ver el color (discromatopsias) y objetos (metamorfopsias y micropsias)

Puntos ciegos (escotomas)

¿QUÉ RECOMIENDAN LOS ESPECIALISTAS?

Con o sin lentes, la principal recomendación es no mirar directamente un eclipse solar total, así como no se recomienda mirar directamente al sol en cualquier circunstancia. La Nasa no recomienda, además, mirar el eclipse solar total a través de lentes de cámaras, binoculares, telescopio o incluso tu teléfono celular.