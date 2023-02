Comienza el NBA All Star 2023, un evento bastante importante para el mundo del basketball y que alberga diversos juegos de entretenimiento previo al partido central del próximo domingo 19 de febrero. Uno de ellos es el Rising Stars Game 2023, que estará dividido en 3 equipos, Team Pau, Team Deron y Team Joakim, cada uno de ellos con 7 integrantes. Este será el primer juego del NBA All Star 2023 y se disputará el viernes 17 de febrero desde las 9:00 p.m. (hora del Este) y será transmitido únicamente vía TNT para los Estados Unidos. Sigue con nosotros el minuto a minuto y no te pierdas la transmisión de este evento.

Equipos confirmados para el Rising Stars Game

Team Pau: Banchero, Mathurin, Ivey, Barnes, Alvarado, Murray, Nembhard.

Banchero, Mathurin, Ivey, Barnes, Alvarado, Murray, Nembhard. Team Deron: Wagner, Green, Sengün, Murphy III, AJ Griffin, Hyland, Kessler.

Wagner, Green, Sengün, Murphy III, AJ Griffin, Hyland, Kessler. Team Joakim: Mobley, Giddey, Williams, Sochan, Grimes, Smith Jr., Duren.

VIDEO RELACIONADO

NBA All Star - Rising Stars: mira el juego de las estrellas jóvenes | Video: NBA