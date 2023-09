Desde que el 14 de febrero de 2023, la lotería de California anunció que Edwin Castro es el mayor ganador de la historia del Powerball, José Rivera salió a denunciar que es el verdadero dueño del boleto ganador de los 2.04 billones de dólares de la lotería de Estados Unidos. Su lucha le ha valido amenazas de muerte.

El hispano asegura que el 7 de noviembre 2022, un día antes del sorteo, le robaron el boleto de la habitación que le arrendaba al albañil Urachi “Reggie” Romero, en California.

El jardinero acusa a Romero de actuar en complicidad con Castro para apoderarse del ticket y del multimillonario premio. Sin embargo, en su demanda no ha podido demostrar la conexión entre ambos. En tanto, Castro ya se han comprado mansiones y un vehículo de lujo, pero no dado una sola palabra sobre la demanda.

Castro compró una mansión de 47 millones de dólares en Los Ángeles. (Foto: SplashNews.com)

¿QUÉ AMENAZAS HA RECIBIDO JOSÉ RIVERA POR DENUNCIAR EL ROBO DEL BOLETO GANADOR DEL POWERBALL?

José Rivera sostiene que, luego de denunciar a Edwin Castro y a Urachi “Reggie” Romero, por actuar en complicidad para robarle su billete ganador del Powerball por 2.04 billones de dólares, ha tenido que pagar un alto precio.

“El demandante ha recibido amenazas de muerte anónimas por reclamar que él es el ganador legítimo del boleto y se ha visto forzado a abandonar su trabajo como jardinero por el riesgo de seguridad a él y a su familia”, alerta el documento según Pasadena Star News.

La demanda además plantea que agentes en la oficina del alguacil de Altadena le dijeron a Rivera que la policía de Pasadena tenía jurisdicción en el caso a nivel criminal.

Las amenazas no detienen al hispano, que ha contratado los servicios del prestigioso abogado Kurt Panouses, que tiene un bufete especializado en temas de lotería, según The Sun US.

La audiencia por el caso del supuesto robo del boleto ganador del Powerball se realizará el próximo 29 de septiembre de 2023 en la Corte de Alhambra, California (Estados Unidos).

LOTERÍA DE CALIFORNIA: SIN BOLETO, NO HAY RECLAMO

Lisa L. Freund, la fiscal general adjunta de California, que representa a la Comisión de Lotería del Estado, le respondió a la defensa de José Rivera, describiendo una sección del Código de Gobierno que establece: “No se puede pagar ningún premio que surja de boletos no recibidos. El Sr. Rivera, como presunto comprador de boletos de lotería, no posee ningún derecho exigible sobre los demás participantes, en ausencia de un boleto ganador”.