Para este 2023, las personas que trabajan en los Estados Unidos recibieron buenas nuevas y es que finalmente se dio el aumento del salario mínimo en más de 20 estados de Norteamérica. Esta alza en la paga por hora de jornada laboral es, sin duda alguna, beneficioso para los trabajadores de empresas formales que podrán cobrar unos dólares extras en comparación a los años anteriores. Cabe señalar que esta medida no rige en todos los estados a partir del 1 de enero y aquí te brindaremos los detalles de este aumento de sueldo. Además este aumento no ocurría desde el 2009, año que tuvo el último aumento del sueldo mínimo. ¿Cuánto me pagarán ahora por cada hora trabajada en el 2023? Conócelo en la siguiente nota de Depor.

Recordemos que desde el 1 de enero esta nueva medida ya rige en 23 estados y significará un total de 5 mil millones de dólares en aumentos salariales, algo que beneficiará a más de 8.4 millones de trabajadores del sector formal. Cabe señala que 20 estados, sobretodo aquellos ubicados en el sur y medio oeste del país, aún tienen un salario mínimo federal de 7.25 dólares la hora.

¿En qué estados aumentó el Sueldo Mínimo?

Desde el 1 de enero

Alaska: de $10.34 a $10.85

Arizona: de $12.80 a $13.85

California: $14,50 (empresas con 25 o menos empleados) y $15.50 (empresas con más de 26 empleados)

Colorado: de $12.56 a $13.65

Dakota del Sur: de $9.95 a $10.80

Delaware: de $10.50 a $11.75

Illinois: de $12 a $13

Maine: de $12.75 a $13.80

Maryland: de $12.50 a $13.25

Massachusetts: de $14.25 a $15

Míchigan: de $9.87 a $10.10

Minnesota: de $8.42 a $8.63 (pequeño empleador) y de $10.33 a $ 10.59 para empleadores grandes

Misuri: de $11.15 a $12

Montana: de $9.20 a $9.95

Nebraska: de $9 a $10.50

Nueva Jersey: de $13 a $14.13 (el aumento programado también incluye el ajuste por inflación)

Nuevo México: de $11.50 a $12

Nueva York: de $13.20 a $14.20 (zona norte del estado de Nueva York) y $15 (en la ciudad de Nueva York y alrededores

Ohio: de $9.30 a $10.10

Rhode Island: de $12.25 a $13

Vermont: de $12.55 a $13.18

Virginia: de $11 a $12

Washington: de $14.49 a $15.74

Desde el 1 de julio

Connecticut: de $14 to $15

Nevada: de $9.50 a $10.25 (empresas que ofrecen beneficios) y de $10.50 a $11.25 para las empresas que no ofrecen beneficios)

Oregon: El salario mínimo aumentará de $13,50 a una nueva cifra basada en el Índice de Precio al Consumidor (CPI, por sus siglas en inglés)

Desde el 1 de septiembre

Florida: de $11 to $12

Mira los requisitos para acceder a la visa de trabajo como albañil en EEUU (Foto: AFP)

Salario Mínimo Federal en USA: ¿a cuánto sube el sueldo?

El mínimo federal de US$ 7,25 por hora desde 2009. Para mover esta cifra se necesita aprobación del Congreso y la firma del presidente, por lo que no se ajusta automáticamente. Desde ese año hasta el día de hoy, es el periodo más largo en que los trabajadores han pasado sin un aumento salarial.

Recordemos que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, junto con algunos demócratas progresista, propusieron aumentar el salario mínimo federal a 15 dólares, pero esto fracasó en el Congreso en el 2022.

Por otro lado, hay una excepción al salario mínimo para los trabajadores que reciben propinas como los meseros. Estos pueden tener un sueldo de 2,13 dólares por hora.