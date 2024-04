Se dice que no hay nada más emocionante para un artista que colaborar con su ídolo de la infancia. Prueba de ello es lo que le pasó a Lele Pons, quien recientemente tuvo la oportunidad de conocer a Shakira tras el éxito de su más reciente disco “Las Mujeres Ya No Lloran”. ¿Cómo fue este encuentro peculiar entre las famosas? Pues, este clip fue registrado en un video candente donde ambas promocionaban “Puntería”, uno de los últimos éxitos de la ex pareja de Gerard Piqué.

Luego de semanas de promoción por la prensa y redes sociales, podemos decir que Shakira logró cosechar otro éxito musical con su disco “Las Mujeres Ya No Lloran”. Y como era de esperarse, la oriunda de Barranquilla no pierde el tiempo y ha decidido exhibir alguna parte de sus canciones en sus propias plataformas.

Shakira anunció las fechas de la primera etapa de su gira “Las mujeres ya no lloran”. (Foto: Instagram)





Eso sí, la también autora de “Pies Descalzos” no lo hizo sola. Resulta que Shakira logró juntarse con Lele Pons para protagonizar un peculiar video mientras suena su tema “Puntería”, perteneciente al disco mencionado líneas arriba.

Como era de esperarse, el clip logró sacar más de una sonrisa a los millones de fanáticos de la barranquillera, y hasta elevó la temperatura en algunos de sus fans.

UN VIDEO CANDENTE: SHAKIRA Y LELE PONS DEMUESTRAN SU SENSUALIDAD BAILANDO CON “PUNTERÍA” DE FONDO

Uno de los mayores dotes de Shakira ha sido siempre la sensualidad. Incluso, el movimiento de caderas de la “Loba” es reconocido como uno de sus recursos más llamativos. Sin embargo, para esta ocasión decidió utilizar otra parte de sus cuerpos.

Durante el clip grabado entre Lele Pons y Shakira podemos notar una extravagante coreografía protagonizada por ambas. Lo más llamativo fue el movimiento del busto que tanto la intérprete de 47 años como la esposa de Guaynaa demuestran a lo largo del video.

“Tu cuerpo automáticamente cuando suena tu canción favorita”, fue lo que escribió Lele. A la par, se notaba una gran euforia por parte de la jovencita venezolana al estar junto a un ícono de la música como Shakira.

“¡No estoy bien! Estaba temblando antes de subir este post. De tener un fan page de Shakira en el 2012 a esto, es increíble!”, dejó en claro la también humorista, dejando bien en claro que los sueños están para cumplirse.

La cantante, conocida por su interpretación de “Cohete”, iniciará su gira “Las Mujeres Ya No Lloran” en noviembre. Recientemente, compartió unas imágenes juguetonas con Lele, mostrando la alegría de estar juntas de cara al inicio de su tour mundial.

TOUR DE SHAKIRA 2024: ¿LA GIRA LLEGARÁ A AMÉRICA LATINA?

Hasta el momento, no se ha confirmado ningún otro concierto fuera de Estados Unidos o Canadá para la cantante. Sin embargo, se espera que pronto se realice el esperado anuncio de una gira más amplia que incluya países de América Latina. Shakira misma reveló en su publicación de Instagram que se avecinan más fechas internacionales y que todos deberíamos estar pendientes.

La colombiana Shakira estrenó "Las Mujeres Ya No Lloran", el disco número 12 de sus carrera (Foto: AFP)

“La primera parte de la gira será por Norteamérica, la única oportunidad para ver el espectáculo de una manera más íntima. Las fechas internacionales se anunciarán pronto, así que estén atentos!”, reveló.