En Estados Unidos, el camino hacia el éxito no siempre está marcado por títulos universitarios. Para muchos, la universidad puede parecer una meta inalcanzable debido a restricciones financieras o falta de oportunidades. La buena noticia es que no se necesita un diploma para forjar una carrera sólida y llevar una vida cómoda en el país. En Depor, exploraremos los empleos más demandados que no exigen un título universitario.

Según Lisa Gevelber, directora de marketing de Google, el 75% de los empleos en Estados Unidos que pagan más de $35,000 al año suelen requerir un título universitario. Sin embargo, solo el 38% de los estadounidenses cuentan con esta distinción académica. Así lo dijo en una entrevista con “CNBC Make It”.

En un giro revelador, las búsquedas de “trabajos sin titulación” alcanzaron un máximo histórico este año en Estados Unidos.

La realidad es que no tener un título universitario no debería limitar tus opciones laborales, y Google está aquí para mostrarte el camino. ¿Listo para descubrir cuáles son esos empleos que están en la mira de todos, independientemente de la falta de título universitario?

LOS TRABAJOS SIN TITULACIÓN MÁS BUSCADOS EN ESTADOS UNIDOS, SEGÚN GOOGLE

Te presentamos los 3 trabajos más codiciados en Estados Unidos según Google, ¡y lo mejor es que no necesitas un título universitario para entrar en el juego! Aquí van:

1. Agente de Bienes Raíces:

Sí, has oído bien. El mundo inmobiliario está en auge, y convertirte en el rey o reina de las propiedades no requiere un pergamino universitario. Ponte tus mejores galas, afina tus habilidades de negociación y comienza a vender sueños (o al menos, casas).

2. Notario:

¿Firma aquí, por favor? Los notarios son como los superhéroes de las firmas y sellos. Y la mejor parte es que no necesitas una capa ni un título universitario para unirte a su liga.

3. Agente de Viajes:

¿Amas explorar el mundo y compartir tus aventuras con otros? Ser agente de viajes es tu boleto de oro, y la mejor parte es que no necesitas un título universitario para despegar.

Aunque estos trabajos piden el diploma de la secundaria o el GED, la buena nueva es que no hay barreras educativas más allá de eso. Si estás pensando en sumergirte en estos emocionantes campos, hay algunos requisitos que debes tener en cuenta.

En Estados Unidos, puedes convertirte en agente de viaje tan solo realizando algunas capacitaciones (Foto: Pexels)

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA SER NOTARIO?

Convertirse en un maestro de los sellos y las firmas requiere más que solo buenas intenciones. Deberás obtener una certificación o licencia oficial del estado en el que desees ejercer tus habilidades notariales. Aquí está la verdad: el proceso puede variar dependiendo de dónde te encuentres. Según el Colegio Nacional de Notarios, este emocionante viaje podría tomar entre 1 y 9 meses.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA SER AGENTE DE BIENES RAÍCES?

Ahora, si lo tuyo es el mundo de las propiedades y las negociaciones inmobiliarias, ser un agente de bienes raíces es el camino a seguir. Pero, ¡alto ahí! Antes de poner tu letrero de “Se Vende” en la mano, necesitarás obtener una certificación o licencia estatal. Al igual que con el notariado, el tiempo que tomará este proceso depende de dónde te encuentres.

Para ser Agente de bienes raíces en Estados Unidos, necesitas una licencia estatal (Foto: Pexels)

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA SER AGENTE DE VIAJES?

A diferencia de otras profesiones, convertirte en un agente de viajes no exige un título universitario, ¡pero sí hay algunos requisitos que debes cumplir! En primer lugar, la mayoría de los agentes de viajes requieren al menos un diploma de escuela secundaria para comenzar su travesía en este campo. Así que asegúrate de tener tu certificado de graduación listo.

Puedes elevar tu juego optando por obtener certificaciones con asociaciones de viajes reconocidas. Organizaciones como la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros o la Asociación Internacional de Transporte Aéreo ofrecen certificaciones que te permitirán reservar viajes para tus clientes en aerolíneas y líneas de cruceros.