El medio tiempo de la final del Super Bowl 2023 sigue causando gran expectativa pues el próximo domingo 12 de febrero se realizará la gran final de este evento en el que se presentará nada más y nada menos que la cantante de Barbados, Rihanna. La artista y empresaria de 34 años, quien apenas el año pasado se convirtió en madre por primera vez, está lista para retornar a los escenarios con un gran show durante el medio tiempo del Super Bowl en Estados Unidos.

Una de las preguntas que más llama la atención hoy por hoy es quién acompañará como artista invitado a Rihanna en este espectáculo a realizarse en el State Farm Stadium de los Arizona Cardinals.

La página de la empresa musical Billboard ha lanzado una encuesta para preguntarle a los fanáticos a quién le gustaría que Rihanna invité a subir al escenario, pues como se sabe, la cantante ha realizado muchos duetos con importante artistas como Shakira, Eminem, Jay Z, Kanye West, Coldplay, entre otros.

Para elegir a tu favorito, puedes dirigirte a la página de Billboard, haciendo clic AQUÍ y realizar también tu elección entre los siguientes artistas:

Jay-Z (“Umbrella”)

Kanye West (“Run This Town” with Jay-Z, “FourFiveSeconds” with Paul McCartney)

Eminem (“Love the Way You Lie,” “The Monster”)

Drake (“What’s My Name?” “Take Care,” “Work”)

Coldplay (“Princess of China”)

Shakira (“Can’t Remember to Forget You”)

DJ Khaled (“Wild Thoughts”)

Kendrick Lamar (“Loyalty”)

A$AP Rocky (“Cockiness (Love It)” Remix)

Shakira arrasa con las preferencias

De momento, es la cantante que está de moda, Shakira, quien lidera y arrasa la preferencia de los fanáticos que quisieran ver juntos a la colombiana y Rihanna, tal como lo hicieron hace unos años durante la colaboración del tema “I can’t remember to forget you”.

En el segundo puesto se ubica el cantante Eminem con quién grabó “I love the way you lie”. Drake está tercero en las preferencias mientras que el cuarto puesto lo ocupa Jay Z con el icónico tema Umbrella.

Casi la mitad de las votaciones piden a Rihanna compartiendo escenario junto a Shakira, quien ya tiene experiencia en finales del Super Bowl, pues en el año 2020 y junto a Jennifer Lopez, brindó un gran show, el cual es hasta el momento el show de medio tiempo de la NFL más visto en la plataforma de YouTube.

Los shows de medio tiempo más vistos en la historia del Super Bowl

1. Katy Perry (2015)

2. Lady Gaga (2017)

3. Coldplay (2016)

4. Bruno Mars (2014)

5. Madonna (2012)

El show de medio tiempo del Super Bowl más visto ha sido el de Shakira y Jennifer Lopez cuya presentación de más de 14 minutos tiene más de 261 millones de visualizaciones en la plataforma de YouTube.