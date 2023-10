Tekashi 6ix9ine y Yailin La Más Viral vuelven a estar en el centro de la polémica, pero no por una nueva indirecta con el trapero Anuel AA. Según los últimos reportes, los cantantes del género urbano habrían decidido terminar su relación y no tuvieron mejor idea que borrar todo rastro de amor en sus redes sociales. ¿Será este un nuevo capítulo de escándalo a sus vidas privadas?

Parece que no son días normales en la vida de Yailin y Tekashi, pues cuando todos creíamos que la paz iba a reinar durante los primeros días de octubre, los artistas decidieron revivir la polémica de una presunta separación y no tuvieron mejor idea que borrar las fotos que ambos tenían juntos en las redes sociales.

Tekashi 6ix9ine y Yailin La Más Viral borraron sus fotos en Instagram (Foto: Tekashi 6ix9ine / Instagram)

Sin embargo, este hecho en particular iniciado por Yailin tendría lugar luego de una agresión física que la dominicana y el estadounidense protagonizaron la noche del 12 de octubre. ¿Será acaso que hubo peleas e insultos entre ellos?

YAILIN LA MÁS VIRAL ¿FUE AGREDIDA POR TEKASHI 6IX9INE?

A través de un live en redes sociales, el popular rapero Diamond La Mafia aseguró que Tekashi cometió un acto de violencia contra la exesposa de Anuel AA en República Dominicana.

Según cita el músico, fue el intérprete de 27 años quien cometió el acto al agredir severamente a la influencer durante un ataque de celos. “Él llegó de sorpresa y desbarató a todo el mundo”, inició Diamond La Mafia.

Tekashi y Yailin protagonizan otra polémica en redes sociales (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

Además, señaló que el oriundo de Nueva York se atrevió a agredir al resto de colaboradores. “69 se tiró aquí al estudio mío celándome con Yailín, yo con mi mujer aquí y partió a todos mis productores. Yo me acababa de ir hace cinco minutos”, puntualizó.

Según lo transmitido, Tekashi propinó duros golpes a dos de sus productores sino también a Yailin, con quien tuvo un altercado al mentirle que se encontraba en Miami y no en la tierra dominicana. “Agarró a Yailín por ahí también. Ella que me excuse porque le tengo cariño y tal vez ella no quisiera que esto saliera a la luz, la desbarató también”, añadió.

De los golpes a la caribeña, Diamond aseveró que oyó a La Más Viral llorando en la llamada: “Ella nomás se oía llorando en la llamada”.

TEKASHI 6IX9INE HABRÍA AMENAZADO A VARIOS RAPEROS DE REPÚBLICA DOMINICANA

El también productor musical sentenció que el rapero neoyorquino atinó a amenazarlo por medio de videollamada, además de retarlo a un enfrentamiento por medio de golpes y patadas. Asimismo, exhibió a sus dos productores golpeados y con sangre en su rostro.

“Miren como están los productores míos sin tener nada qué ver con na”, explicaba al rapero quien indicó que llamó a la policía para poder investigar los hechos.

Al cabo de unas horas, Diamond publicó en su plataforma de Instagram dos breves clips que dejarían en clara evidencia la agresión que sufrieron por parte de 6ix9ine. “Hiciste que abusaran de los dos productores y lo grabaste dándole dos muchachos sanos dique pa’ humillarme cuando me llamaste con los videos, pero me hubiese encantado vernos. Ahorita le subo las demás cámaras para los héroes patriotas que estaban con él”, enfatizó.

Así fue el presunto ataque de Tekashi 6ix9ine a La Mafia (Foto: La Mafia Diamond / Instagram)

Durante el primer video podemos ver a Tekashi arribando al lugar de residencia de La Mafia con un número importante de personas mientras que en el siguiente metraje se puede ver la manera en que todos salen corriendo del estudio tras el posible ataque liderado por el novio de Yailin La Más Viral.

A esta controversia se suman los rumores recientes que afirman que la expareja de Anuel AA está esperando un bebé con 6ix9ine. A pesar de esto, ni el rapero estadounidense ni la artista dominicana han hecho declaraciones públicas al respecto.