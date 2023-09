St. Louis City SC y FC Dallas desde el Shell Energy Stadium de Houston, Texas. St. Louis City logró los tres puntos frente a un rival que estuvo a un tanto de ahogarle el festejo. Los goles del local los anotaron Anthony Markanich (36′ 2T) y Nokkvi Thorisson (39′ 2T). Mientras que el descuento del visitante lo hizo Eugene Ansah (49′ 2T).

PREVIO DEL PARTIDO

St. Louis posee un récord de 9-3-1 en partidos en casa y ha marcado al menos 3 goles en ocho de sus nueve victorias de local en la temporada actual de la MLS (3-1 vs Charlotte, 3-0 vs San José, 5-1 vs FC Cincinnati, 4-0 vs Sporting KC, 3-1 vs Vancouver Whitecaps, 3-0 vs Houston Dynamo, 3-0 vs Inter Miami, 6-3 vs Austin FC).

Por su parte, FC Dallas actualmente ocupa el octavo lugar en la clasificación de la Conferencia Oeste con 33 puntos y un récord de 9-9-6. El equipo de Dallas llega al duelo tras ganar 1-0 en casa ante el Austin FC con la anotación tardía de Nkosi Tafari, quien encontró el fondo de la red en el tiempo adicional. Además, el cuadro dirigido por Nico Estévez tiene marca de 2-6-4 como visitante esta temporada, anotando nueve goles en el proceso.

Formación de St. Louis City

Roman Bürki, Akil Watts, Joshua Yaro, Tim Parker, Kyle Hiebert, Rasmus Alm, Njabulo Blom, Eduard Löwen, Jared Stroud, Aziel Jackson y Samuel Adeniran.

Formación de FC Dallas

Maarten Paes, Ema Twumasi, Nkosi Tafari Burgess, Sebastien Ibeagha, Marco Farfan, Sebastián Lletget, Facundo Quignón, Dante Sealy, Paxton Pomykal, Jesus Jiménez y Jader Obrian.

Horario del St. Louis City SC vs. FC Dallas

El partido entre St. Louis City SC y FC Dallas inició a las 8:30 p. m. ET/5:30 p. m. PT y fue televisado por MLS Season Pass de Apple TV. Consulta los diferentes husos horarios del territorio estadounidense.

Horario Estados Unidos Canal de TV 9:30 p. m. AST (UTC-4) Puerto Rico, Islas Vírgenes de los Estados Unidos Streaming: MLS Season Pass de Apple TV 8:30 p. m. ET (UTC-5) Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Georgia, Maine, Maryland, Massachusetts, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Vermont, Virginia, Virginia Occidental; Parcialmente: Florida, Indiana, Kentucky, Míchigan, Tennessee Streaming: MLS Season Pass de Apple TV 7:30 p. m. CT (UTC-6) Alabama, Arkansas, Illinois, Iowa, Luisiana, Minnesota, Misisipi, Misuri, Oklahoma, Wisconsin; Parcialmente: Florida, Indiana, Kansas, Kentucky, Míchigan, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Tennessee, Texas Streaming: MLS Season Pass de Apple TV 6:30 p. m. MT (UTC-7) Arizona, Colorado, Montana, Nuevo México, Utah, Wyoming; Parcialmente: Idaho, Kansas, Nebraska, Dakota del Norte, Oregón, Dakota del Sur, Texas Streaming: MLS Season Pass de Apple TV 5:30 p. m. PT (UTC-8) California, Nevada, Washington (estado); Parcialmente: Idaho, Oregón Streaming: MLS Season Pass de Apple TV 4:30 p. m. AKST (UTC-9) Parcialmente: Alaska Streaming: MLS Season Pass de Apple TV 3:30 p. m. HST (UTC-10) Hawai; Parcialmente: Alaska Streaming: MLS Season Pass de Apple TV

¿A qué hora fue el St. Louis City SC vs. FC Dallas en otros países?

México: 6:30 p. m.

Argentina: 9:30 p. m.

Colombia: 7:30 p. m.

Puerto Rico: 8:30 p. m.

Chile: 8:30 p. m.

Perú: 7:30 p. m.

Costa Rica: 6:30 p. m.

Ecuador: 7:30 p. m.

Venezuela: 8:30 p. m.

Panamá: 7:30 p. m.

República Dominicana: 8:30 p. m.

Honduras: 6:30 p. m.

El Salvador: 6:30 p. m.

¿Dónde se vio St. Louis City SC vs. FC Dallas por TV y Online?

La transmisión del St. Louis City SC vs. FC Dallas solo se dio por la aplicación de MLS Season Pass del servicio streaming Apple TV en los Estados Unidos y el resto de países del mundo.

Apple TV+ tiene un precio de 6.99 dólares como plan mensual en los Estados Unidos. MLS Season Pass, por su parte, tiene dos promociones: 14.99 dólares (mensual) y 49 dólares (anual).

Los suscriptores de Apple TV+ solo deberán pagar 12.99 dólares por un mes de MLS Season Pass o escoger un plan anual de 39 dólares.

¿Cómo se pudo escuchar el St. Louis City SC vs. FC Dallas por radio?

Si no podías ver el partido, se podía escuchar toda la acción en iHeartMedia 1190AM y la FC Dallas App. Y así fue. El presentador Sam Hale ofrecerá cobertura antes y después del enfrentamiento a partir de las 7 p.m. hora local con los locutores Owen Newkirk, Steve Davis y Jon Arnold narrando el partido en inglés, mientras que en español Carlos Alvarado y Rafa Calderón harán lo propio por la emisora Zona MX 99.1 desde las 7:30 p.m.

¿Cómo llegaron St. Louis City SC y FC Dallas a partido de hoy?

St. Louis City recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante Orlando City SC. Solo ha perdido uno de los enfrentamientos más recientes de la temporada. En las 4 anteriores jornadas, siempre se llevó la victoria. Asimismo, le han hecho 5 goles y ha anotado 13.

Por su parte, FC Dallas llega con la moral a tope luego de ganarle a Austin FC por la mínima diferencia. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 1 empató y perdió 2. Pudo festejar 5 goles y sus rivales han podido vencer su arco 4 veces.

El último St. Louis City SC y FC Dallas en esta competencia fue el pasado 7 de junio, etambién por la MLS, donde los de Dallas se impusieron por 2 a 0.

La Major League Soccer (MLS) es la liga norteamericana de fútbol que se encuentra compuesta por 27 equipos de Estados Unidos y 2 de Canadá.