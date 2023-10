El Inter Miami CF se enfrenta al Chicago Fire FC en un partido crucial por la jornada 36 de la MLS. El enfrentamiento se jugará el miércoles 4 de octubre a las 8:30 p.m. ET en el Soldier Field de Chicago. ‘The Herons’ (9V-15D-6E, 33 puntos) quieren empezar la semana de dos partidos con una nota positiva cuando visite a domicilio a los ‘Men In Red’ (9V-12D-10E, 37 puntos). Lionel Messi, la estrella del equipo de Fort Lauderdale, podría estar disponible para el encuentro ya que se ha estado recuperando de una lesión en el isquiotibial derecho, pero el entrenador Gerardo ‘Tata‘ Martino dijo que el crack argentino está “progresando”.

Canales TV y streaming para mirar Inter Miami vs Chicago Fire EN VIVO

La transmisión del encuentro entre los de Inter Miami vs Chicago Fire, al igual que todos los que se disputan en la Major League Soccer, se transmiten en exclusiva por Apple TV, plataforma que adquirió los derechos de transmisión del torneo norteamericano por los próximos 10 años y que está incluida en operadores de TV Paga y streaming.

Todos los encuentros de la MLS están disponibles si cuentas con Apple TV+, además de torneos exclusivos como la Leagues Cup, cuya última edición coronó al Inter Miami de Lionel Messi como campeón. Puedes descargar la aplicación en Android y iOS aquí:

¿Cómo ver Inter Miami vs Chicago Fire en vivo vía Apple TV?

Modo Descripción Prueba gratuita de Apple TV Puedes obtener una prueba gratuita de Apple TV durante 7 días. Esto te dará acceso a todo el contenido de Apple TV, incluyendo todos los partidos de la MLS Oferta para dispositivos Apple Si compraste un dispositivo Apple recientemente, puedes obtener tres meses gratis de Apple TV. Esto te dará tiempo de sobra para ver todos los partidos de la MLS y la Leagues Cup de la temporada. Suscripción a MLS Season Pass Si ya tienes una suscripción a Apple TV, puedes obtener un mes gratis de MLS Season Pass. Esto te dará acceso a todos los partidos de la MLS y la Leagues Cup, así como a contenido exclusivo de la MLS. Oferta para PlayStation Si tienes una PlayStation 4 o PlayStation 5, puedes obtener tres meses gratis de Apple TV con tu suscripción a PlayStation Plus. Esto te permitirá ver todos los partidos de la MLS y la Leagues Cup, así como contenido exclusivo de la MLS.

¿Cómo ver Inter Miami vs Chicago Fire desde USA?

Para ver y disfrutar del partido de la MLS desde los Estados Unidos (USA) entre Inter Miami vs Chicago Fire en vivo desde el Soldier Field, puedes seguir la señal de MLS Pass on Apple TV y SiriusXM FC.

PAÍS CANALES TV / STREAMING Estados Unidos MLS Pass on Apple TV y SiriusXM FC

Canales TV para mirar, Inter Miami vs Chicago Fire en vivo desde Centroamérica

PAÍS CANALES TV / STREAMING Costa Rica MLS Pass on Apple TV República Dominicana MLS Pass on Apple TV El Salvador MLS Pass on Apple TV Guatemala MLS Pass on Apple TV Honduras MLS Pass on Apple TV México MLS Pass on Apple TV Nicaragua MLS Pass on Apple TV Panamá MLS Pass on Apple TV Puerto Rico MLS Pass on Apple TV

