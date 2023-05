La cantante colombiana Shakira fue la protagonista de la gala realizada por Billboard, Mujeres en la música latina, evento que se realizó el último sábado 6 de mayo y que se transmitió vía Telemundo el domingo 7 de mayo. La barranquillera se llevó el premio a Mujer del Año y reapareció luego de varios años en una gala de este tipo, pues se encontraba radicando en Barcelona, al lado de Gerard Piqué, su expareja y padre de sus hijos, un hecho que la mantuvo alejada de los medios.

Ahora, radicando en Miami, Estados Unidos, Shakira fue la estrella de la noche y brindó un sentido discurso de empoderamiento a la mujer, en la que agradeció a todos el apoyo que le dieron en su momento más difícil que fue la separación del exfutbolista del Barcelona.

“Muchísimas gracias. Esto es demasiado para mí. Como bien saben, ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida en el que he sentido, más que nunca, lo que es ser mujer y lo que significa verdaderamente ser mujer. Es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos que somos, realmente”, inició.

Mensaje oculto de Shakira contra Piqué

La intérprete del Waka Waka no mencionó a Gerard Piqué pero se animó a describir cómo han sido los duros momentos al lado del exdefensa, cómo lo dio todo por amor y cómo ha sido su metamorfosis que la terminó convirtiendo en una mujer más fuerte.

“Creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser, porque a qué mujer no le ha pasado que alguna vez, por buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro, se ha olvidado de sí misma. Llega un momento en la vida de toda mujer en la que ya una no depende de alguien para quererse o aceptarse tal cual es. Creo que hay un momento en la vida de toda mujer cuando la búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo. Llega un momento en la vida de toda mujer cuando el deseo ese de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas”, agregó.

También habló sobre la infidelidad, otro claro dardo contra el padre de sus hijos. “Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma”, afirmó la colombiana.

“Es verdad que cuando me sentí más perdida fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma. Pero las lecciones más importantes que he aprendido este año, las he aprendido de otras mujeres y por ellas, por ustedes, escribí lo que escribí, canté lo que canté, porque solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse. Solo una mujer puede hablar con la honestidad más brutal, puede cantar con rabia y bailar extasiada, y emocionarse hasta las lágrimas”, puntualizó.