Lionel Messi ganó su octavo Balón de Oro tras ser elegido el mejor jugador del mundo en la temporada 2022-23, en la que consiguió el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina. El astro de la Albiceleste superó en las votaciones a los jugadores Erling Haaland y Kylian Mbappé, segundo y tercer puesto, respectivamente.

“Nunca imaginé haber tenido esta carrera. Tuve la suerte de estar en el mejor equipo de la historia, eso hizo que todo fuera más fácil, que ganara muchos títulos y premios individuales. He tenido malos momentos con la Selección, no se me daba, pero nunca bajé los brazos hasta conseguir la Copa América, después el Mundial y eso es fruto de no haberme quedado en el intento”, declaró el exfutbolista del FC Barcelona en un emocionante discurso que generó los aplausos de los presentes.

Por otra parte, aseguró que, si mantienen el nivel mostrado en las últimas temporadas, los próximos galardones serán para el delantero noruego y el atacante francés. “No me quiero olvidar de Haaland y de Kylian por todo lo que consiguieron. Erling tuvo un un año increíble y sé que ellos estarán acá en los próximos años. Veo a muchos jóvenes acá y no tengo dudas de que voy a disfrutar de muy buen fútbol durante mucho tiempo”, manifestó.

El divertido intercambio de palabras entre Lionel Messi e Ibai Llanos

Ibai Llanos, streamer español que logró retransmitir la gala del Balón de Oro en Twitch, no solo llevó las incidencias del evento a las redes sociales, sino que también tuvo la oportunidad de conversar con los ganadores de cada premio.

Aunque el influencer tuvo la oportunidad de charlar con figuras como Ruben Dias, Eden Hazard, Novak Djokovic o Bernardo Silva, no cabe duda que el momento que terminó captando toda la atención fue el intercambio de palabras que tuvo con Messi.

Durante la conversación, la Pulga le “reclamó” a Ibai por leer sus mensajes durante una transmisión en vivo. Cabe agregar que esto se produjo cuando el creador de contenido publicó un video en el que le escribía a los nominados al Balón de Oro para ver si alguien le contestaba.

“Estoy enojado con vos, no me gustó lo que hiciste el otro día, eso que mandaste mensajes y lo hiciste todo público”, dijo el mejor jugador del mundo a modo de broma.

"Ibai":

El español le explicó que había pixeleado algunos de los textos para que no se pudieran ver del todo, pero Leo respondió: “No te voy a contestar ahora, ahora no te voy a contestar más porque haces todo público”.

Tras ello, el streamer intentó poner paños fríos y hacerle una pregunta al argentino, pero Messi terminó dejando el que sin dudas será uno de los momentos más inolvidables de la jornada al decir: “Ahora cambia de tema, hijo de puta”.

Ganadores del Balón de Oro 2023

Lionel Messi

Erling Haaland

Kylian Mbappé

Kevin De Bruyne

Rodri

Premio Kopa:

Jude Bellingham

Premio Sócrates:

Vinícius Júnior

Premio a equipo femenino del año:

FC Barcelona

Premio Yashin:

Emiliano Martínez

Trofeo Gerd Müller:

Erling Haaland

Equipo masculino del año:

Manchesterty City

Balón de Oro Femenino 2023: