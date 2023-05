Shakira inició, hace exactamente un mes, su nueva vida en Miami, Estados Unidos, y lejos de lo que fue los más de 12 años en los que convivió junto al exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué, con quien tuvo dos niños Sasha y Milan Piqué Mebarak. La barranquillera busca nuevos horizontes pero los problemas parecen no acabar para la intérprete de ‘Waka Waka’.

La colombiana ahora recibió al papá de sus hijos, quien arribó a Miami para pasar unos días junto a ellos y cumplir con parte del trato del regimen de visitas a los pequeños. Sin embargo un nuevo capítulo se aproxima: Clara Chía.

Según el reconocido paparazzi, Jordi Martin, los hijos de Shakira y Gerard Piqué no quieren saber absolutamente nada de la nueva conquista de su padre, Clara Chía Marti, quien ha sido sindicada en más de una oportunidad como la manzana de la discordia entre la cantante y el futbolista.

Los niños habrían sido testigos de todo este problema que terminó con la familia que le dieron sus padres y por ello, Sasha y Milan no quieren entablar ningún tipo de contacto con la joven Clara Chía, a quien vieron en alguna oportunidad en Barcelona, ya que el propio Gerard Piqué los hizo compartir.

Foto: THE GROSBY GROUP

Por el contrario, ahora radicando en Estados Unidos, los niños quieren contacto cero con Clara Chía y le han pedido a su papá que no la traiga cuando este vaya a visitarlos a Norteamérica.

“‘No queremos estar con ella’. Una condición que los menores le habrían puesto a Piqué es que cuando los visite en Miami sea sin la novia. Los nenes no quieren ni ver a Clara, le han dicho a su padre que no quieren conocerla. ‘Por favor, los diez días que vengas a Miami no queremos estar con ella’”, dijo el paparazzi Jordi Martin sobre la posición de los pequeños.

Sin duda alguna, los niños están de lado de su famosa madre y el paparazzi se animó a decir que ellos apoyaban a Shakira y que querían ver a su padre pero solo a él, más no a Clara Chía. “Creo que los niños están volcados con su mamá, han visto que la ha pasado muy mal”, añadió el paparazzi.