¿Buscas vivir legalmente en Estados Unidos? Si la respuesta es sí, sigue leyendo esta noticia. En los últimos años, miles de personas viajaron a Estados Unidos en busca de cumplir el denominado “Sueño Americano”, es decir, tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, muchos de ellos aún no cuentan con la ciudadanía correspondiente. Por ello, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (U.S. Citizenship and Inmigración Services, USCIS por sus siglas en inglés) ha señalado que la naturalización 2023 está dirigida para todos aquellos que deseen convertirse en ciudadano estadounidense.

En esta nota de Depor te contaremos todos los detalles del proceso de naturalización, pues podrás conocer el costo de la naturalización, cómo se debe presentar, cuáles son los requisitos y sobre todo, cuánto demora en crearse.

Naturalización 2023: ¿dónde presentar la solicitud?

El proceso de naturalización se puede presentar hasta en 2 maneras en el Formulario N-400 ante USCIS: esta puede ser en línea o por correo postal (en formato impreso).

Naturalización 2023: ¿cómo presentarla?

Para poder procesar la naturalización se deben cumplir una serie de requisitos, pues así se podrá convertir en ciudadano estadounidense por el nacimiento o después de su nacimiento.

La naturalización se realiza a través de la N-400, nombre que tiene la Solicitud de Naturalización. Para esto, debes crear una cuenta en línea para poder presentar su Formulario N-400 en línea y seguir los siguientes pasos:

Pagar la tarifa de presentación en línea;

Verificar el estatus de su caso;

Recibir notificaciones y actualizaciones de casos;

Ver estimados personalizados de fechas de finalización de casos;

Responder a los pedidos de evidencia, y

Administrar su información de contacto, incluida la actualización de su dirección.

Si usted presenta su Formulario N-400 en formato impreso, USCIS enviara una Notificación de Aceptación de Cuenta de USCIS que contendrá instrucciones de cómo crear una cuenta en línea para verificar y administrar su caso. Procesará su solicitud aún si usted no crea una cuenta en línea, pero lo exhorta a crear y acceder su cuenta en línea. USCIS seguirá enviándole las notificaciones sobre su caso por correo.

Naturalización 2023: ¿cuánto cuesta la solicitud?

La tarifa de presentación es de $640 dólares, sin embargo, se debe agregar $85 dólares más a la tarifa por los servicios biométricos, todo ello sumará un total de $725.

Si usted presenta el Formulario N-400 en línea, puede pagar su tarifa en línea. Si presenta su Formulario N-400 por correo postal (de forma impresa), puede pagar la tarifa con giro postal, cheque personal, cheque de cajero, o tarjeta de crédito junto con el Formulario G-1450, Autorización de Transacciones con Tarjetas de Crédito. Asimismo, si paga con cheque, debe hacerlo pagadero a U.S. Department of Homeland Security.

Naturalización 2023: casos excepcionales

Cabe mencionar el proceso de naturalización tiene algunas excepciones como por ejemplo: