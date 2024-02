A través de un comunicado compartido por portales de noticias en Estados Unidos, la familia de Carl Weathers confirmó la muerte a los 76 años del veterano actor, famoso por su participación en “Rocky” como el arrogante y competitivo Apollo Creed.

La celeb de Estados Unidos no solo fue parte de la historia creada por Sylvester Stallone, sino que a lo largo de su carrera fue coprotagonista de la primera entrega de “Predator” o su aparición más reciente en “The Mandalorian”, la exitosa serie de Disney Plus.

Pese a esto, la historia de Carl Weathers con “Rocky” es muy variada y va desde su discusión real con Dolph Lundgren hasta la vez que insultó a Stallone sin conocerlo y terminó ganándose el papel de Apollo Creed.

Carl Weathers fue el antagonista en las dos primeras entregas de "Rocky" y luego pasó a ser el mentor del boxeador en las otras cintas (Foto: United Artist)

EL CASTING DE CARL WEATHERS COMO APOLLO CREED

Como ya muchos amantes de la franquicia saben, Sylvester Stallone se inspiró en una historia real para crear a Rocky Balboa: un boxeador de poca categoría que a base de esfuerzo estuvo muy cerca de noquear a Mohamed Alí, probablemente el mejor pugilista de la historia. Y es que pese a su legendario talento, Cassius Clay, nombre real del excampeón, también solía ser soberbio en sus peleas, esto para provocar a sus rivales.

Y si Apollo Creed iba a ser una referencia a Alí, debía ser lo más parecido posible, incluyendo su actitud despreocupada y altanera, la que encontraron en Carl Weathers y que descubrieron cuando no dudó en despreciar a Stallone en las audiciones.

En una entrevista de 2017 con The Rich Eisen Show, Weathers indicó que quería tanto el papel que, en un arranque de nervios, perdió los papeles con otro compañero de audición, sin saber que se trataba del protagonista, quien para aquel momento tampoco tenía la fama que luego acumularía.

Para el momento de la audición, Weathers era famoso por su paso como apoyo en los Oakland Raiders de la NFL y había dejado el deporte para volver a la escuela de actuación y obtener un título en teatro. Cuando lo obtuvo, solo consiguió papeles en pequeñas producciones y cintas de la llamada “Blacksploitation”, el movimiento de cine hecho por artistas negros e incluía escenas de acción exageradas, autos, disparos y más elementos recurrentes.

Cuando el guion le llegó a través de unos agentes, Weathers se presentó, pero sintió que los productores no lo querían pues no era una figura reconocida y, teniendo en cuenta la importancia del personaje y que el protagonista ya era alguien nuevo, tener a dos novatos en los planos estelares podría ser una sentencia de fracaso.

“No querían tener nada que ver conmigo porque yo no era nadie”, inició el actor. “Tuve la oportunidad de entrar y leer el guion con un grupo de probablemente cien o ciento cincuenta muchachos”, añadió.

Carl Weathers es Apollo Creed y Sylvester Stallone es Rocky Balboa en 'Rocky' (Foto: Instagram)

CARL WEATHERS INSULTÓ A SYLVESTER STALLONE

Su compañero de lectura no fue otro que el propio Stallone, que para aquel momento era un desconocido, pero en su calidad de creador había exigido ser el protagonista de la historia. Al verlo, un nervioso Weathers lo subestimó, más aún debido a que ocultaron su rol en la cinta.

“Me presentaron a él como el escritor. Entonces él entra a la habitación desde algún vestíbulo, se sienta y le presentan, bueno, este es el escritor del guion”, indicó.

La audición no fue muy bien para Carl, pues silencios incómodos y pausas exageradas no lo ayudaron a demostrar su calidad, por lo que, ya sintiéndose descartado, dejó salir su frustración contra su compañero de ensayo. “Tengo toda esta energía... y al final, la lectura es como... es tranquila, es como grillos”, destacó.

“Los productores y los directores se inclinan el uno hacia el otro y luego veo a John Avildsen, nuestro director, reírse un poco. Y ahora estoy muy nervioso, porque creo que arruiné la entrevista, ¿verdad? Arruiné la audición. Así que digo: ‘¡Sabes, si me consigues un actor real, podría hacerlo mucho mejor!’ ¡No tengo idea de por qué ellos también se rieron! Y Stallone me mira como, ‘Este idiota, ¿quién es? ¿Quién se cree que es?’ Y le digo a la gente que creo que conseguí el trabajo porque Sly quería darme una paliza”, comentó entre risas.

Lejos de ofender a los integrantes de la producción, el comentario sonó como una de las cosas que Apollo diría, subestimando al que tiene en frente y adueñándose de la situación, características que le dieron el papel. El resto es historia.