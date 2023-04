La cantante colombiana Shakira continúa en el ojo de la tormenta y es que los dimes y diretes entre su expareja Gerard Piqué y ella son de nunca acabar. Ahora y pese a que ya abandonó España para tener una nueva vida en los Estados Unidos, Shakira recibió un dardo por parte del padre de sus dos hijos, Sasha y Milan.

Gerard Piqué dio una nueva entrevista y ahí se animó a hablar de Shakira, pese a que había dicho en anteriores entrevistas que no quería mencionarla y que prefería no hablar de ella. Sin embargo, en esta ocasión Piqué sí habló de la madre de sus hijos y hasta sonó despectivo el que se refiriera a ella como una mujer de “Latinoamérica”. No solo eso, el exdefensa del Barcerlona de España se fue también en contra de los millones de seguidores de la barranquillera.

“El año pasado, si me hubiera afectado algo, era para tirarse por un barranco. Yo te puedo poner un ejemplo. Mi expareja, que es latinoamericana… no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades. No me importa nada, es cero, porque no los conozco de nada, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots. Si le das importancia a cada comentario, estás muerto”, señaló el deportista.

Gerard Piqué defiende a Clara Chía de Shakira

Por el contrario, Gerard Piqué hizo ver a Clara Chía, su actual pareja, como la víctima de Shakira, pues precisa que todo el mundo se fue en contra de ella sin pensar en las consecuencias.

“No quiero entrar porque es un tema personal, pero el tema de tirar beef, que está muy bien y es la moda y el zasca y tal, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental en la gente a la que le tiras el beef. Queda muy bien a título personal y oh, la puta ama, y no sé qué, pero no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide para pensar luego que nos hemos pasado? La gente, tío... Yo estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad”, agregó Piqué.

Shakira responde a Piqué fiel a su estilo

Por su parte, Shakira escuchó cada una de las declaraciones de Gerard Piqué y, fiel a su estilo, decidió responder al padre de sus dos hijos con un breve mensaje en el que asegura estar “orgullosa de ser latinoamericana” junto a todas las banderas de esta parte del mundo acompañando al post.